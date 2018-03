Verkehrsunfallstatistik 2017: Leichter Rückgang der Unfallzahlen

Tagtäglich werden auf der einstmals so beliebten Socialmedia-Plattform Meldungen, Meinungsäusserungen und Fotos gepostet. Nicht alles findet das Wohlwollen der Facebook-Macher. Was man darf und was auf keinen Fall geht ist aber nicht leicht zu durchschauen. Immer wieder sorgt Zensur an überraschenden Stellen für verständnisloses Kopfschütteln.