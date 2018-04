Verlängerte Öffnungszeiten für Restaurants während Fussball-WM

Vom 14. Juni 2018 bis 15. Juli 2018 findet die Fussball-WM in Russland mit der Schweizer Fussballnationalmannschaft statt. Dies ist für viele Menschen ein besonderes Ereignis. Die Spiele sind mehrheitlich in den späten Abend- respektive Nachtstunden angesetzt. Um dem Gemeinschaftserlebnis Fussball Rechnung tragen zu können und um nach den Spielen etwas feiern zu können, werden die Öffnungszeiten der Gastgewerbebetriebe und -anlässe für die Spieltage der WM 2018, wie bereits in den vergangenen EM- und WM-Jahren, angepasst.

Deshalb gelten für alle Gastwirtschaftsbetriebe inklusive Vereinswirtschaften sowie alle mit der WM im Zusammenhang stehenden Gelegenheitswirtschaften (ausschliesslich an den Spieltagen) verlängerte Öffnungszeiten bis um 02.00 Uhr. Allerdings sind die Veranstalter von Anlässen sowie die Betreiber von Gastwirtschaften dafür verantwortlich, dass sie und ihre Gäste gebührend Rücksicht auf die weniger fussballbegeisterte Wohnbevölkerung nehmen.