Verletzter nach Raub - Polizei sucht Zeugen

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass der 26- Jährige zur Arbeit gehen und in sein parkiertes Auto einsteigen wollte. Plötzlich erhielt er von hinten einen Schlag in den Nacken, sodass er zu Boden fiel. In der Folge raubte ihm ein Mann das Portemonnaie und flüchtete in unbekannte Richtung.

Nachdem der 26-Jährige später ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen musste, erstattete er am 05.06.2018 Anzeige. Angaben zur Täterschaft konnte er nicht machen, da der Angriff von hinten erfolgte.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.