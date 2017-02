Vermisste 15-Jährige nach Sichtung am Badischen Bahnhof wieder aufgetaucht

Die Vermisste habe sich, nach dem sie in Basel gesehen wurde (barfi.ch berichtete), selbst am Dienstagmorgen bei der Polizei in Niedersachsen gemeldet, so die Polizei. Es wird davon ausgegangen, dass die Jugendliche mit dem Zug dorthin gefahren sei. Polizei und Behörden versuchen, noch den Beweggrund für das Verschwinden der Jugendlichen zu ermitteln. Weitere Details nannten die Ermittler zunächst nicht.

Seit der Nacht zum Sonntag wurde die 15-Jährige aus Bad Säckingen vermisst. Sie hatte zuvor in dem Laufenburger Lokal "Goldene Anker" eine Fasnachts veranstaltung besucht. Gegen 0:35 Uhr ging sie auf die Toilette – von dort kehrte sie nicht mehr zurück. Zeitweise wurde von den Ermittlern das Schlimmste vermutet, wie die Badische Zeitung berichtet.