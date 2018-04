Unter dem Motto: "Wer wagt, gewinnt" zeichnen der Kanton Basel-Landschaft und infoklick.ch zum siebten Mal Gipfelstürmer und Gipfelstürmerinnen aus. 13 junge Projektteams stellen am Final des Jugendprojektwettbewerbs am 19. April in Laufen ihre Ideen vor. Jury und Publikum wählen gleich vor Ort im Kulturzentrum „alts Schlachthuus“ die besten aus und vergeben rund 5'000 Franken Preisgeld.