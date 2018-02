Zeugenaufruf: Mann in Birsfelden von Unbekannten angegriffen und verletzt

Am Samstagabend, den 17. Februar 2018, kurz nach 23:00 Uhr, wurde in Birsfelden beim Eingang zur Turnhalle an der Schulstrasse ein Mann von unbekannten Personen angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.