Verspätung: Es klemmt schon wieder immer im Präsidialdepartement

«Bei der GGG ging es bedeutend länger als sonst», sagt Franziska Reinhard von der Bildungs- und Kulturkommission des Grossen Rates. Im Herbst 2016 ersuchten die GGG um den Staatsbeitrag für die Jahre 2018 bis 2021. Es geht um einen tüchtigen Batzen: Um 25,7 Millionen Franken für den Betrieb der Stadtbibliotheken. «Ich will niemandem den Schwarzen Peter zuschieben», erklärt Franziska Reinhardt, aber es habe schon in der Vergangenheit immer wieder mit der Bearbeitung der Gesuche gehapert. Staatsbeiträge müssen mit der Regierung ausgehandelt werden und durchlaufen verschiedene Departemente. Der Leitfaden des Finanzdepartements umfasst stolze 17 Seiten, der im Detail beschreibt, was im Finanzhaushaltsgesetz vorgeschrieben ist, um eine staatliche Subvention zu erhalten.

Deswegen reiche die BKK zusammen mit der Geschäftsprüfungskommission des Parlaments eine Motion bei der Regierung ein. Diese soll eine Rechtsgrundlage für Übergangskredite schaffen. Für die GGG kommt alles zu spät. Im Kommissionbericht steht, dass die Bibliotheken wegen der Verzögerung einen Kredit aufnehmen müssen, um den Betrieb weiter zu gewährleisten. Dies obwohl das Gesuch rechtzeitig eingereicht worden war. Der Geschäftsführer der GGG Dieter Erb will die Verhandlungen nicht kommentieren. Er sagt auf Anfrage: «Es liegt in der Natur von Verhandlungen, dass diese über mehrere Runden gehen können und dass es dann im Zeitplan Verzögerungen geben kann.»

Ohne gesetzliche Grundlage

Immer wieder hat es geklemmt im Präsidialdepartement. Schon im August 2015 fragte die Bildungs- und Kulturkommission in ihrem Bericht: «Wie kam es zu der Verzögerung, welche eine termingerechte Vorlage des Ratschlags verursachte, und wie lässt sich eine solche Verzögerung in Zukunft verhindern?» Anlass war eine vorgezogene Zahlung an das Sinfonieorchester Basel (SOB), dessen Subventionen damals in Verhandlungen gekürzt worden waren. Die Kommission vermutete gar, dass die Zahlung «ohne rechtliche Grundlage» erfolgt sei. Wegen der fehlenden Rechtsgrundlage muss heute die GGG auf eine Fremdfinanzierung zurückgreifen. Geschäftsführer Dieter Erb sagt: «Es sind rund 500'000 Franken für jeden Monat, die wir in der Zeit vorfinanzieren müssen, in welcher der Kanton nicht zahlt. Wann genau der rechtskräftige Ratsbeschluss vorliegen wird, können wir nicht beurteilen.»

Verspätung als Dauerthema

Franziska Reinhard von der BKK ist sich bewusst, dass es sich um komplexe Geschäfte handelt, die auch von der Finanzkontrolle abgesegnet werden müssen. Im Kommissionsbericht heisst es dennoch: «Die verspätete Vorlage von Staatsbeitragszuschüssen hat sich zu einem Dauerthema entwickelt, das dringend einer gesetzlichen Lösung bedarf.» Im Präsidialdepartement dagegen will man sich nicht hetzen lassen. Melanie Imhof verweist auf den Ratschlag der Regierung erklärt auf Anfrage von barfi.ch: «Die Verhandlungen mit der Trägerschaft waren komplex, da es beiden Seiten ein Anliegen war, einen nachhaltigen Kompromiss zu erzielen. Deshalb benötigte dieser Prozess mehr Zeit als üblich, was der Trägerschaft von seitens des Präsidialdepartements frühzeitig kommuniziert wurde. Die GGG Stadtbibliothek konnte damit ihre finanzielle Situation rechtzeitig absichern, um die absehbare zeitliche Verschiebung zu überbrücken.»

Auch der Geschäftsführer Dieter Erb von der GGG äussert sich zurückhaltend: «Es wäre für die GGG Basel wie auch für andere Non Profit-Organisationen mit Leistungsaufträgen vom Kanton Basel-Stadt aber sehr hilfreich, wenn eine Rechtsgrundlage dafür bestünde, dass der Kanton bei Verzögerungen in den Verhandlungen und im politischen Prozess zumindest auf der Grundlage der bisherigen Leistungsvereinbarung Zahlungen für die bei der betreffenden Organisation bezogenen Leistungen entrichten kann.»

Departement wiegelt ab

Zwischen den Zeilen lässt sich leicht herauslesen, dass mindestens die bestehenden Leistungsvereinbarungen als Basis dienen könnten, wenn sich die Verhandlungen in die Länge ziehen. Vor allem wenn um eine Erhöhung der Subventionen nachgefragt wird, scheint dies immer öfter der Fall zu sein. Das bestätigt das Präsidialdepartement: «Es kann in Einzelfällen durch die oben beschriebene Situation wie beispielsweise komplexen Verhandlungen oder andere externe Faktoren zu Verzögerungen im Prozess kommen, diese sind aber nicht üblich.»

Franziska Reinhard von der BKK sagt, eigentlich müsse es gelingen, trotz verschiedener Instanzen, die «Verhandlungen rechtzeitig abzuschliessen. Denn am Ende sei es dann immer die Kommission, die «keine Zeit für die Beratung» habe und sich mit ihrem Bericht für den Grossen Rat beeilen müsse. Während das Präsidialdepartement darauf hinweist, dass man «frühzeitig kommuniziert» habe, erscheint eine Verhandlungsdauer von anderthalb Jahren doch eine lange Zeit.

