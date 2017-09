Versuchter Raub in der Florastrasse

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass sich der 60- Jährige nach Arbeitsschluss auf dem Weg nach Hause befand. Dabei führte er ein Serviceportemonnaie mit sich. Als er an seinem Wohnort die Liegenschaft betreten wollte, wurde er plötzlich von einem Unbekannten attackiert und geschlagen. Dieser versuchte ihm die Tasche mit dem Serviceportemonnaie zu rauben. Dem Opfer gelang es, verfolgt vom Täter, in den Hauseingang zu flüchten. Eine Nachbarin, welche die Hilferufe hörte, öffnete dem 60-Jährigen die Türe, sodass er sich vor dem Unbekannten in ihre Wohnung retten konnte. Ohne Beute entfernte sich anschliessend der Täter in unbekannte Richtung. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos.

Gesucht wird:

Unbekannter, 30-35 Jahre alt, ca. 175 cm gross, weisse Hautfarbe, bleicher Teint, südländischer Typ, dunkler dichter Bart, sprach Schweizerdeutsch, sicheres Auftreten, trug Lederjacke, helle Jeanshose und Baseballmütze.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.