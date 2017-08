Das sagte man sich vor Jahrzehnten im Radio Studio Basel und schuf den Hörspiel-Klassiker «Verzell du das em Fährimaa». Eine Serie, die derart einschlug, dass die Strassen der Deutschweiz während den Ausstrahlungen buchstäblich leer waren, die Sendungen liessen die Zuhörer in die Rolle des Flusskapitäns schlüpfen, eine Nation versammelte sich vor dem Lautsprecher. Ein Strassenfeger eben.

Es gibt Begriffe, die im Laufe der Zeit immer mehr an Bedeutung verlieren. Schlicht und einfach, weil Sie etwas bezeichnen, dass es nicht mehr gibt. So zum Beispiel das Wort «Strassenfeger». Heute, in der Zeit von Streaming, Podcast und Downloads, gibt es das nicht mehr. Keiner rennt mehr heim für seine Lieblingssendung, keiner stellt sich den Wecker, um rechtzeitig zur Lieblingssendung zu Hause zu sein.

Vor der digitalen Revolution war das anders. Da gab es sie noch: Die leeren Strassen abends um acht, wenn Hörspiele - später auch Fernsehfilme wie der «Tatort» - die Zuschauer in ihren Bann zogen. Die Familien sassen kollektiv vor dem Hausaltar, einem Röhrenradio oder Schwarzweiss-Fernseher um ihre Kultsendung aufzusaugen. Schliesslich wollte man am folgenden Tag im Geschäft, oder der Schule mitreden können.

«Stroossefäger Made in Basel»

Die Mehrheit der grössten Strassenfeger wurde im Radiostudio Basel produziert. Von «Verzell du das em Fährimaa» über «Spalebärg 77a» zu «Pfarrer Iseli» - die Hörspielklassiker entstanden auf dem Bruderholz. Bald wird damit Schluss sein. Der SRG-Komplex hoch über der Stadt dem Boden gleichgemacht und in das noch im Bau befindende Meret-Oppenheim-Hochhaus verlegt. Zeit, zurück zu schauen, was da für Perlen im Bauch des Studios Basels einst gezüchtet wurden. Im heutigen Mimpfeli zeigen wir Ihnen DEN Hörspiel-Klassiker: «Verzell du das em Fährimaa».

Der Aufbau der Serie ist immer ebenso einfach, wie gleich: Eine Rahmenhandlung führt zur Begegnung einer Gruppe von Menschen, die zusammen in eine verzwickte Situation geraten. Um sich zu unterhalten, erzählen sich die Protagonisten gegenseitig Geschichten, die schauriger nicht sein könnten. Geschichten, die man sonst eben nur dem «Fährimaa» erzählt. Heute jagt das «Schreckmimpfeli (Verlinkung zum Schreckmimpfeli-Mimpfeli)» dem geneigten Radiozuhörer innert 20 Minuten einen Schauer über den Rücken. Früher war man halt noch um einiges standfester – in ganzen 70 Minuten, gruselt sich der Zuhörer ohne Unterbruch und Langeweile.

Insgesamt wurden zwischen 1952 und 1964 14 Folgen der beliebten Reihe und eine heute noch fest verankerte Redensart kreiert. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit dem heutigen Mimpfeli.

Welches wir Ihr Lieblingshörspiel? Erzählen Sie uns hier davon.