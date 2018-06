Viele Neuigkeiten aus dem Tierpark Lange Erlen

Jungtiere im Park

Wie immer im Frühjahr und im Frühsommer kommen im Tierpark zahlreiche Jungtiere zur Welt. Besucherinnen und Besucher können folgende Jungtiere beobachten:

18 junge Zwergohreulen, 2 Junguhu's, 6 Hauskaninchen, 1 Jungtier bei den Diepholzer Gänsen. 2 junge Rothirsche sind bereits geboren, wobei bis Anfang Juli noch weitere erwartet werden. 3 junge Wildkatzen, die von der Mutter noch stark beschützt werden, jedoch bereits im Gehege rumtollen.Dazu kommen zahlreiche Jungtiere bei den Vögeln in den Volieren und im internen Zuchtbereich. Zudem werden noch Jungtiere bei den Wollschweinen und den Strahlenziegen erwartet.

Mit Hilfe der Basler Berufsfeuerwehr konnte Storchenvater Bruno Gardelli in den 19 genutzten Horsten 31 Jungtiere beringen. Diese zeigten sich auch in diesem Jahr in deutlich unterschiedlichen Grössen. Scheinbar sind die Vögel in diesem Jahr aber im richtigen Moment geschlüpft, so dass ihnen Gewitter und Nässe nichts anhaben konnten.

Wisent 2. Etappe

Die Eröffnung der zweiten Gehege-Etappe bei den Wisenten steht kurz bevor. Mitte Juli werden 2 zusätzliche Wisentkühe aus dem Tierpark Dählhölzli in Bern zu den Basler Tieren stossen. Gemeinsam können Sie dann ca. Mitte August anlässlich der Eröffnung ihr neues Gehege erkunden. Wir sind gespannt, wie die Tiere sich in ihrem "Wald" zurechtfinden werden, erhoffen wir uns doch ein weitaus natürlicheres Verhalten der Tiere. Später wird dann noch ein männliches Tier dazustossen. Dieser wird uns durch das Europäische Erhaltungs- Zuchtprogramm EEP zugeteilt. Danach will der Tierpark auch mit der Zucht diese bedrohte Tierart unterstützen.

Sommertheater Parkrestaurant

"Vorhang auf!" beim Musikpavillon! Während der Sommerferien vom 2. Juli bis 11. August 2018 spielt das Theater Arlecchino jeweils von Montag bis Samstag um 14.00 und 16.00 Uhr im Restaurantgarten das Stück "Glaini Häggs Dintegläggs und Hugo Hirsch". Ein Spass für Kinder ab 4 Jahren und die ganze Familie.

Eintritt frei und Austritt nach Belieben! Infos: www.theater-arlecchino.ch

Von Bienen und Honig

Am Samstag, 30. Juni 2018, von ca. 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr findet im Tierpark Lange Erlen in Zusammenarbeit mit dem Bienenzüchterverein Basel das Honig- Schleudern statt. Im Pavillon im Erlebnishof des Tierparks kann aus nächster Nähe mitverfolgt werden, wie die Bienenwaben unter fachkundiger Leitung entfernt werden. Kinder dürfen anschliessend beim Schleudern der Bienenwaben tatkräftig mithelfen. Der frisch gewonnene Honig kann gleich vor Ort degustiert werden. Interessierte Besucher erfahren darüber hinaus viel Wissenswertes über Bienen und den Beruf des Imkers.

Neue Zäune im Erlebnishof

Zurzeit werden im Erlebnishof die alten, in die Jahre gekommenen Koppelzäune bei den Eseln und Ponys durch neue, elegante Metallzäune ersetzt. Diese Verbesserung wurde durch verschiedene Sponsorengelder ermöglicht. An dieser Stelle nochmals besten Dank! Damit wir auch noch die letzten Zaunbereiche erneuern können, hoffen wir noch auf weitere Spenden für unsere Zäune.