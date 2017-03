Vielseitiges Engagement: Baselbieter Jugendprojekte ausgezeichnet

Nur drei Minuten haben die neun Finalisten des Jugendprojektwettbewerbs Basel-Landschaft, um die Jury und das Publikum von ihrer Sache zu überzeugen. Drei Minuten sind nicht viel. Doch wenn man so für eine Sache brennt, wie die jungen Projektteams, die an der Preisverleihung im Alten Schlachthuus in Laufen auf der Bühne stehen, reichen sie vollkommen aus.

Dementsprechend schwierig gestaltet sich die Entscheidung für die Jury. Diese entschied sich an der Feier am 21. März dann nach langer Diskussion für ein ganz frisches Kulturprojekt.

Verein will mehr Jugendkultur in Laufen ermöglichen

Sieger des Wettbewerbs 2017 sind die Initianten des Vereins «Ventyl». Das junge Team organisiert seit einigen Monaten im Laufener Kulturzentrum Konzerte und Veranstaltungen mit Bands der Region. Die Truppe darf sich über 2500 Franken Preisgeld freuen. Auf Platz zwei landete ein Trio aus der Gemeinde Titterten. Die Jugendlichen kümmern sich dort auf eigene Faust um die Feuerstellen und Raststätten. Dies nur «um anderen eine Freude zu machen». Dieser Einsatz ist der Jury 1500 Franken wert. Der dritte Rang und somit 750 Franken Preisgeld gehen an das Projekt Mittagsfrisch - ein Mittagstreffpunkt in Laufen, der sich seit Jahren grosser Beliebtheit erfreut.

Auch das Publikum hatte eine Stimme: Dieses war sich dieses Jahr aber nicht ganz einig. So teilen sich den Sieg in dieser Sparte zwei Projekte: Die Zuschauer überzeugt hat das Projekt «TOPCORN» - Popcorn aus dem Baselbiet - und Together. Bei Together geben Jugendliche jungen Flüchtlingen in ihrer Freizeit Nachhilfeunterricht.

Eine Plattform für junge Macher

Jedes Jahr werden im Rahmen des Jugendprojektwettbewerbs Kanton Basel-Landschaft Projekte und Projektideen prämiert. Mit dem Wettbewerb wollen der Kanton und infoklick.ch, Kinder- und Jugendförderung Schweiz, junge «Macher_innen» und ihre Ideen fördern. Der nächste Wettbewerb startet schon bald: 2017 steht unter dem Motto «Gipfelstürmer». Eingabefrist ist Mitte November 2017.

In der Jury sassen dieses Jahr David Stalder, Jugendbeauftragter des Kantons, Jennifer Perez von der Jugendarbeit Therwil, die Laufener SP-Stadträtin Carole Seeberger, Sandro Karrer, letztjähriger Wettbewerbssieger und heute Inhaber der Filmbude Karrer, Thomas Furrer, Leiter des Jugendsozialwerks Liestal und Thomas Gschwind von der Offenen Kantonalen Jugendarbeit Baselland. Durch den Abend führte Moderator Daniel Oppliger.