Vier Gewinnerklassen im Kanton Basel-Landschaft

Unter dem Motto «Gemeinsam gegen den Hunger» sammelten während der vergangenen Sternenwoche von UNICEF Schweiz und der Zeitschrift «Schweizer Familie» Tausende von Kindern in der Schweiz Spenden für Kinder in Not. Die Spenden kommen dieses Jahr Hunger leidenden Kindern im Südsudan zugute. Am 26. Mai werden die originellsten Sammelaktionen anlässlich der «Sternenwoche Award Ceremony» ausgezeichnet.