Vier Unfälle in kurzer Zeit in der Grenzumgebung bei Lörrach

Rollerfahrer bei Unfall in Lörrach-Hauingen schwer verletzt

Am Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr befuhr der Mann mit seinem Roller die Steinenstraße in Richtung Steinen und wollte nach links in die Straße "Im Brunngärtli" abbiegen. Dies bemerkte eine hinterherfahrende 25-jährige Autofahrerin zu spät und fuhr von hinten auf den Roller auf. Durch die Kollision kam der 42-Jährige zu Fall und stürzte auf die Straße. Der Mann wurde schwer verletzt, er wurde vom Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Lörrach: 9-jähriges Mädchen beim Überqueren des Zebrastreifens von Auto angefahren und leicht verletzt

Am Donnerstagmorgen gegen 7.50 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann mit seinem Renault die Käppelestraße in Richtung Dammstrasse. In gleicher Richtung war am Strassenrand ein Lkw mit der Front auf dem dortigen Fussgängerüberweg ordnungswidrig geparkt und war mit Beladearbeiten an einer Baustelle beschäftigt. Der Renault fuhr am Lkw vorbei, übersah dabei das Mädchen, das den Fussgängerweg von rechts nach links überqueren wollte und überrollte mit dem rechten Vorderrad den Fuss des Kindes. Hierdurch erlitt die 9-Jährige eine Quetschung am

Vorderfuss, eine stationäre Behandlung war jedoch nicht erforderlich.

Grenzach-Wyhlen: Fahrrad fahrendes Kind übersieht Auto und wird leicht verletzt

Am Donnerstagmittag befuhr ein 11-jähriges Mädchen mit ihrem Mountainbike die Ritterstraße vom Schulzentrum her kommend in Richtung Wyhlen. Als sie die Solvaystrasse überquerte, übersah sie einen dort hinter einem abbiegenden Klein-Lkw fahrenden Dacia und es kam zur Kollision. Dabei wurde das Mädchen frontal vom Auto erfasst und stürzte nach dem Zusammenprall auf die Fahrbahn. Die kleine Radlerin hatte grosses Glück und wurde lediglich leicht verletzt. Der zur Örtlichkeit gerufene Rettungsdienst wurde nicht benötigt und konnte unverrichteter Dinge wieder abrücken. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Rheinfelden: Schwerer Autounfall - drei Verletzte und zwei stark beschädigte Autos

Am Donnerstagmittag, gegen 13 Uhr, kam es auf der A 861 bei der Ausfahrt Rheinfelden-West zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt und zwei Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Gegen 13 Uhr befuhr eine 68-jährige Frau mit ihrem Seat die B34 von Warmbach kommend in Richtung Herten. An der westlichen Zufahrt zur A861 bog sie - entgegen der Beschilderung - nach links ab und übersah dabei einen aus Richtung Herten entgegenkommenden Audi. Bei der anschliessenden Kollision wurde der 77-jährige Audi-Fahrer schwer verletzt. Er wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Rheinfelden geborgen werden. Die 70-jährige Beifahrerin im Audi sowie die Seat-Fahrerin wurden ebenfalls verletzt. Zwei Notärzte und der Rettungsdienst kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da die B34 für etwa eine Stunde voll gesperrt werden musste. An den Autos entstand Sachschaden von über 10000 Euro. Beide waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.