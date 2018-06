Vitra-Design im Globus: Innert zwei Wochen ausverkauft

«Vitra Design passt zum Lifestyle unserer Kunden», sagt Roger Rittscher, Geschäftsführer vom Globus Basel. Immer wieder fragten Kundinnen und Kunden nach Vitra-Produkten. Das Design Museum in Weil am Rhein ist berühmt für die Ausstellungen, aber auch für den Shop. Die Klassiker erfreuen sich grosser Beliebtheit. Seit vier Wochen sind sie auch im Globus zu kaufen. «Wir bieten Accessoires wie Uhren, Garderobe und der berühmte Vogel an», so Roger Rittscher. Für Möbel sei der Platz leider nicht vorhanden.

Das neue Angebot stiess auf enormes Interesse. «Innert zwei Wochen waren wir schon ausverkauft», freut sich der Globus-Geschäftsführer. «Wir sind überrannt worden». Während der Art Woche kauften viele Besucher Design-Souvenirs. Der Globus Baesl möchte vorwiegend die Klassiker anbieten, aber natürlich nicht auf die Neuheiten verzichten. «Wir werden das Sortiment auch jahreszeitlich anpassen», so Roger Rittscher. Trotz des Erfolgs plant Vitra keine weiteren Verkaufsstellen in Basel.

Globus Basel setzt das Event-Shopping um. Mit diesem exklusiven Angobot in Basel-Stadt hatte das Traditionsgeschäft ein goldenes Händchen. «Wir sind einfach happy über den Erfolg», freut sich Geschäftsführer Rittscher.