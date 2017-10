Festnahme nach sexueller Belästigung in Riehen

Nach Sexualdelikten in Riehen BS und Basel vom Freitagmorgen hat die Polizei am Freitag einen mutmasslichen Täter festgenommen. Der 21-Jährige soll zwei Frauen in den Langen Erlen unsittlich angefasst haben und könnte für weitere sich zeitnah ereignete Taten verantwortlich sein.