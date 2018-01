Vom Gesundheitswesen zur Kriegsführung: Über die Regulierung der Neurotechnologie

Nach dem Orkan Burglind und dem Sturmtief Evi, zieht letztere nun am Donnerstag auch noch ihre kleine Schwester Friederike hinterher. In den Skiregionen dürften die Winde für einige geschlossene Pisten und frustrierte Urlauber sorgen, jedoch könnten auch in der Region Basel Schäden verursacht werden.