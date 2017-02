Vom Kleinbasel zum Campus: Das wichtigste Forschungsinstitut der Naturwissenschaften zieht um

Der neue Standort:

Die Firmen Ciba und Geigy gründeten 1970 das FMI in Basel als Expertenquelle. Die Aufgabe des Instituts ist es, biologische Grundlagenforschung zu betreiben und im Austausch mit den Novartis-Forschenden deren biomedizinische Anwendungen zu ergründen. Nach der Fusion im Jahr 2001 haben sich die Forschungsschwerpunkte des FMI von der Pflanzenbiologie – die bei der Syngenta angesiedelt wurden – hin zur neurobiologischen und epigenetischen Forschung geändert. «Man sagt, das FMI erforscht, was in zehn bis fünfzehn Jahren in der Pharmaindustrie relevant wird», so Susan Gasser, Direktorin des Friedrich Miescher-Instituts. Momentan sind die wichtigsten Themen die Bekämpfung von Krebs sowie die Behandlung von Blindheit und Demenz.

