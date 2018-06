Vom multikulturellen Leben im Dreirosen: «Marcos, Panama ist im Haus»

Die mitwirkenden Teams der Angebote von JuAr Basel müssen die Stimmung in der Anlage mitsteuern, da sie einen direkten Einfluss auf ihre Arbeit hat.

Im Rahmen der Weltmeisterschaft wird von der JuAr-Basel ein Public Viewing-Anlass organisiert mit einer Gruppe aus Panama, welche eine Verbindung zum Haus hat. Viele Besucher treffen ein und dies bedeutet für das JuAr-Team viel Organisation. Die Gruppe aus Panama bekocht die Besucher mit Spezialitäten. Die Woche zuvor wurde von einer brasilianischen Gruppe gekocht.

Der Leiter der Freizeithalle Dreirosen, Marc Moresi, und seine Kolleginnen und Kollegen kennen alle Besucherinnen und Besucher. Es werden viele Sprachen gesprochen, was von grosser Bedeutung für die Kommunikation im multikulturellen Team ist.

Hinter dem Einfluss, den Moresi, seine Kolleginnen und Kollegen hier haben, steckt eine komplexe Mischung aus Vernetzung mit allen Institutionen, Behörden, informellen Gruppierungen, die Einfluss auf die Geschehnisse in der Anlage haben und unaufhörlichen situationsbedingten Einsätzen.

Das stark genutzte Angebot der JuAr braucht viel Arbeit und Verbindungen zu anderen Organisationen. Zum Programm gehören: die professionelle Jugendarbeit, umsichtige Betreuung der bunt gemischten Klientel in der Freizeithalle, Kochen auf hohem Niveau für die Gäste, intensive Betreuung der jungen Arbeitslosen, die im Rahmen eines Programms mitarbeiten, Raumvermietungen an multikulturelle Nutzergruppen - so sieht die Arbeit aus, für die das Team bezahlt – und die von unseren staatlichen Auftraggebern gemessen wird.

Das abwechslungsreiche Programm und der Dauereinsatz des Teams für die Anlage werden von allen Beteiligten und involvierten Behörden sehr geschätzt.