Von wegen Autobahnen in den 1960ern der Schweiz: «Helvetische Gemütlichkeit»

Der Bundesrat gab vergangene Woche bekannt, dass Rechtsüberholen auf der Autobahn erlaubt werden soll. Nach Bekanntgabe dieser Absicht liefen die Diskussionen rund um die aktuelle Verkehrssituation an: Zu gefährlich sei das Überholen von rechts, sagen die einen, andere hingegen begrüssen diese Änderung.

Dass die Fahrweise auf Schweizer Strassen früher zu pointierten Diskussionen anregte, zeigt ein Fundstück aus dem SRF Archiv: Nostalgische Schwarzweiss-Aufnahmen illustrieren den Schweizerischen Strassenverkehr in der 1960er-Jahren.

Es sei geradezu eine artistische Leistung der Autofahrer, die jeweils mutige Künstler seien, sagt der Kommentator: «Das macht Spass, es ist nicht langweilig», so die Stimme aus dem Off. Im Video ist auch die Rede von «helvetischer Gemütlichkeit» auf den Autostrassen und das «einträchtige Nebeneinander» seien «Sinnbild echter Demokratie.»

Lehnen Sie sich zurück und geniessen Sie die kurze Reise in die Vergangenheit: Nicht nur die Fahrweise erinnert an vergangene Zeiten, sondern auch die Automodelle. Und wenn Sie am Montagmorgen im Stau stehen, denken Sie daran: In der Schweiz ist jeder Autofahrer ein Artist.