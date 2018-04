Von wegen besinnlich – Basels verrückteste Oster-Montage

Lange bevor der Ostermontag ein öffentlicher Feiertag war, wurde er noch als «Guete Määntig» bezeichnet, an dem sich die Bebbi trotzdem einen Freitag gönnten. Denn es gab etwas zu bestaunen und zu erleben.

Aus allen Ecken der Stadt, Berichten zufolge auch vom Land und aus dem Badischen, reisten die Leute auf den Münsterplatz. Um den Zustand der beiden Münstertürme zu überprüfen, kletterten zwei Maurergesellen um Punkt 10.00 Uhr von aussen bis zu deren Spitz. Dort gab es für die Kletterer eine Erfrischung: Die beiden gönnten sich am höchsten Punkt ein Glas Wein, bevor sie auf dem Martinsturm das Basler Banner anbrachten und auf dem Georgsturm die Schweizer Fahne. Laut Berichten aus längst vergangenen Tagen liess sich manch so einer noch dazu hinreissen einen Kopfstand zu präsentieren – in schwindelerregender Höhe, versteht sich! Umgekommen sei während hunderten von Jahren, in denen die Tradition durchgeführt wurde, niemand. Begleitet wurden sie dabei vom Applaus der Basler Bevölkerung und Blasmusik der ankommenden Müllergesellen. Denn auch diese hatten etwas zu bieten.

Dr Schnäller isch de Gschwinder

«Vorstellung wie ehmahls die Müller in Basel am Ostermontag um die Eyer geloffen sind und zwar Ao. 1791 zum letzten mal.» Gouache von J.J. Schwarz

Eine zweite Osermontags-Tradition fand ihren Ursprung um 1556 auf dem Petersplatz. Dort stritten sich «zwei Zwerge, die beide das Alter von siebzig Jahren bereits überschritten hatten», so wurde es überliefert. Einer der beiden wettete bis zur Schützenmatte und zurücklaufen zu können, während der andere inzwischen fünfzig Eier auflesen sollte. Dieses Spektakel fand dermassen Anklang bei der anwesenden Bevölkerung, dass daraus ein Volksfest wurde. Schon kurz darauf wurde dieses auf den Münsterplatz verlegt und zusammen mit dem Turmsteigen durchgeführt. Das Ostermontags-Programm war nun gefüllt.

Ähnlich wie bei den ursprünglichen Streithähne, wurde auch das «offizielle» Eierlaufen durchgeführt. Nur waren es diesmal mehrere Paare aufs Mal, die gegeneinander antraten. Jeweils 100 Eier wurden in zwischen drei bis sechs Reihen – je nachdem wieviele Paare teilnahmen – ausgelegt, in einem Abstand von 40 bis 60 Zentimetern von Stück zu Stück. Der «Eierleser» hatte seine 100 rohe Eier aufzusammeln und in einen Bottich, gefüllt mit kaltem Wasser, zu legen. Zerbrach dabei auch nur ein Ei, verlor er die Wette.

Schloss Klybeck 1754, Stich Emanuel Büchel.

Der «Läufer» sprintete dabei währenddessen los zum Mäuseturm bei der «Festung Gross-Hüningen» –Schloss Klybeck – um dort bei einem unparteiischen Wachsoldaten ein «Retourbillet» abzuholen. Dieses diente als Beweis, dass der Läufer nicht schummelte und tatsächlich die nötige Distanz hinter sich brachte.

Gestorben am eigenen Erfolg

Mit der wachsenden Popularität des Festes tat sich ein Problem auf: Der Menschenauflauf blockierte die Route der Läufer. Zum Beispiel 1761 war dem rennenden Müllergesellen das Vorankommen dermassen verunmöglicht, dass sein Konkurrent gerade das letzte Ei aufhob, als der Läufer sich sein Weg durch die Menschenmasse gekämpft hatte, um den Münsterplatz überhaupt erst zu verlassen.

Egal, was Petrus für eine Witterung auftischte, der Eierlauf wurde durchgeführt. Und egal, wie die Wette ausging, im Anschluss wurde getanzt auf dem Münsterplatz. Mitte des 18. Jahrhunderts musste das Tanzfest jedoch aufgrund «der leidigen Zeiten» ausfallen und nur die Schauspiele durften stattfinden. Ein abruptes Ende fand die schöne Tradition am Ende des 18. Jahrhunderts. Die Basler Ratsherren «erkannten» plötzlich, dass das Turmsteigen der Maurer und der Eierlauf der Müller nicht mehr am Ostermontag stattfinden sollte, sondern erst acht Tage später. Damit war der Tod der Tradition besiegelt. Laut einer Illustration des Kunstmalers J.J.Schwarz fand am 25. April 1791 der letzte Eierlauf auf dem Münster statt.

Man versuchte in späteren Jahren in Basel wieder einen Ostereier Wettlauf zu etablieren, konnte jedoch nie an die unglaubliche Beliebtheit des alten Fests anknüpfen. Und so starb eine alte Basler Tradition, die nur noch teilweise auf dem Land, in abgewandelter Form zu finden ist. Und das auch erst eine Woche nach Ostern, am weissen Sonntag.

