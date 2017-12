Von wegen neues Biermekka: Basler Hopfentee gibt es seit dem 15. Jahrhundert

Die erste Basler Bierbrauerei stammt bereits aus dem Jahr 1488. Danach liess die verbreitete heimische Bierbrauerlust bis Ende des 18. Jahrhunderts etwas nach. Was wir heute erleben ist eigentlich ein Revival.

Die Brauerei Cardinal an der Viaduktstr. 45, um 1910, später Rest. «Vidadukt», dann Dancing «Happy Night», heute Naubau Verwaltungs- und Schulungsgebäude der UBS. Die Hausbrauerei Cardinal (1488) befand sich im 15. Jh. an der Freien Str. (wo das Rest. «Cardinal» und später Warenhaus Cardinal des ACV war). Es ist die älteste Brauerei von Basel (Gründungsjahr 1832).

Um der Geschichte der Basler Brauereien und ihrem Bier auf den Grund (des Glases, Anm. der Red.) zu gehen, darf nicht unerwähnt bleiben, dass Basel lange mehr für seine Weintradition bekannt war, lag die Stadt doch mitten in einem riesigen Rebberg. Vor den Stadttoren St. Johann, Spalen bis hin zum Steinentor und ins Kleinbasel, wuchsen ausserhalb der Ringmauern und Stadtgräben Rebstöcke zuhauf. Wein gab es also reichlich, teuer war er nicht.

Basels erste Bierquelle

1490 beschäftigte sich der Rat mit den «Byer»-Verhältnissen und dem Ohmgeld, der Alkoholsteuer also, die auf Wein und Bier bezahlt werden musste. Bis 1580 existieren keine weiteren Urkunden zum Gerstensaft oder gar Brauereien. Dann jedoch wird der Brauer Hans Dietmoring erwähnt, der ein Haus in der St. Alban-Vorstadt sowie in der Steinenvorstadt besass. Damit ist sein Name verbrieft, nicht aber wo er Bier braute. Gesichert ist hingegen, dass für die Ein- und Ausfuhr von Gerstensaft Zollgebühren bezahlt werden mussten.

Basler Bier: erst spät das Mass aller Dinge

Ende des 17. Jahrhunderts gab es drei Brauereien: die des Thomas Dolles im Imbergässlein, eine von Sebastian Freiburger und die dritte im Besitz des Abraham Meyer. Zwischen 1800 und 1900 entstanden in der Folge dann immer wieder kleine Brauereien, Hausbrauereien und Malzdärren (besondere Öfen in Brauereien). Erst 1838 fiel das Verbot vor den Toren Wein, Bier und Kaffee auszuschenken. Das war bis zu diesem Zeitpunkt nur den Gasthäusern innerhalb der Stadtmauern gestattet. 20 Jahre später erwarb der Bierbrauer Johann Wohnlich die Bewilligung für eine Brauerei an der Clarastrasse, das spätere Clarabräu. Heute befindet sich dort das Coop-Center Europe.

Motorlastwagen der Soller AG, beladen mit Bierfässern, um 1910.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts zählte Basel stolze 36 Brauereien, wovon 1900 nur noch sieben existierten: die Actienbrauerei zum Sternenberg (gegründet 1822), zum Cardinal (1832), die Brauereien Dietrich (1842) und Thoma (1843), zum Warteck (1856), das Basler Löwenbräu (1861) sowie die Actienbrauerei Basel (1873).

Restaurant «Zum Thoma» mit Biergarten, um 1912. Später Rest. «Aeschenplatz», als einziges Haus am Platz noch unverändert.

Basler «Bierkriege» im 20. Jahrhundert

Anfang der 20. Jahrhunderts begannen spürbare Spannungen zwischen Wirteverein und Brauereien. Die Gründe lagen vornehmlich in der Bierpreise-Regelung, der sogenannten Flaschenbierfrage und den Kundenschutzbestimmungen. Letztere bestimmten, wer überhaupt Bier verkauften durfte. Besonderes Ärgernis war der Biervertrag, wonach ein Wirt fest an eine Brauerei gebunden wurde und nur deren Produkte zapfen durfte. 1907 kam es zu einem solch tiefen Zerwürfnis zwischen den Gasthäusern und den Lieferanten, welches in einem Bierboykott des Wirtevereins gegenüber den Brauereien Feldschlösschen, Cardinal und Löwenbräu endete und unter dem Namen «Basler Bierkrieg» in die Geschichte einging.

Was lange Zeit nur vermutet wurde, konnte das Universitätsspital 2016 endlich wissenschaftlich belegen: Bier macht gesellig, verändert die Wahrnehmung von Gefühlen und sexuellen visuellen Reizen: Der nächste Nobelpreis geht nun also mit Sicherheit an unsere Forscher.

Für redaktionelle Unterstützung Dank an: Mario Nanni, Basler Gastrohistoriker: «Die Geschichte der Basler Gastronomie», erschienen im Friedrich Reinhardt Verlag.

