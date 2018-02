Von wegen «umsonst ist der Tod»: Formalitäten und Vorschriften bis weit übers Grab hinaus

Es ist eine Szene, die mir geblieben ist. Aufbahrung und Abdankung auf dem Hörnli waren vorbei. Die Beerdigung meines Grossvaters aber sollte in Einsiedeln stattfinden. Er war kremiert worden. Vor der Beerdigung am Wochenende hatte sich mein Vater unter der Woche frei genommen. Eine tolle Sache für einen Zehnjährigen. Als er fragte, ob ich aufs Hörnli mitwollte, um die Urne zu holen, kletterte ich noch so gerne in den Familienschlitten. Noch heute staune ich, wenn ich daran zurückdenke: An einem Schalter musste mein Vater zuerst seinen Ausweis zeigen, dann galt es doch einigen Papierkram zu unterschreiben. Erst jetzt nahm der freundliche Beamte das richtige Gefäss voller Asche aus dem Regal, fragte, ob wir eine Tüte brauchen wurde und verlangte 24.75 Franken. Über den genauen Betrag kann mich die Erinnerung trügen, aber sicher ist, so richtig verstand ich die Welt nicht mehr. Auf der einen Seite, die Grösse der Trauer zuhause, die Trauer in der Familie, auf der anderen Seite Papierkram, die Frage nach einer Tragtasche für die Urne und ein läppischer Geldbetrag.

Das richtige Vorgehen im Todesfall

In diesen Tagen ist es der Stadtgärtnerei, die in Basel für die Bestattungen zuständig ist, ein Anliegen wieder einmal darüber zu informieren, wie das richtige Vorgehen bei einem Todesfall sei. In einer Broschüre leitet sie dies mit den Worten ein: «Auch wenn Ihnen das Herz schwer ist, sollten Sie gewisse Formalitäten gleich erledigen». Und tatsächlich, der Tod bringt einen ziemlichen Papierkrieg mit. Stirbt jemand etwa zu Hause, so braucht man eine ärztliche Totenbescheinigung, die man innerhalb von zwei Tagen mit dem Familien- oder Partnerschaftsausweis aufs Büro Anmeldung Todesfälle und Bestattungen gebracht werden müssen.

Unentgeltliche Baslerische Bestattung

Bei der Vorbereitung der Bestattung komme es dann noch darauf an, ob der Verstorbene eine schriftliche Verfügung hinterlassen hat, wie genau er bestattet werden möchte, auch diese Verfügung, die «verbindlich» sei, müsse bei der Anmeldung mitgebracht werden. Nun klärt das Büro Anmeldung Todesfälle und Bestattungen ab, ob das Recht auf eine unentgeltliche Baslerische Bestattung besteht. Bei dieser stellt der Kanton den Sarg und ein Leichenhemd. Falls man einsam, alleine und Verwandte und Partner stirbt, so werde man kremiert und im anonymen Gemeinschaftsgrab beigesetzt, schreibt die Stadtgärtnerei.

Unentgeltliche Wäsche

Danach gebe es noch weitere Fragen zu klären, es sind zehn an der Zahl, wie etwa: «Soll die/der Verstorbene unentgeltliche Wäsche (das so genannte «Leichenhemd») oder Privatwäsche tragen?» Einen Trost gibt es, so heisst es in der Broschüre: «Wenn Sie sich nicht in der Lage fühlen, das Organisatorische rund um die Bestattung selbst zu erledigen, können Sie ein Bestattungsunternehmen damit beauftragen.» Gottseidank, möchte man seufzen, aber das Amt warnt: «Verlangen Sie in jedem Fall, dass sämtliche Leistungen im Voraus schriftlich und mit einer genauen Preisangabe offeriert werden.»

Ewige Ruhe: Aber richtig

Wer denkt, was soll's? – Ich nehme die Urne einfach nach Hause und habe meine Ruhe, der braucht dazu auch eine Bewilligung: «Als Angehörige können Sie ein entsprechendes Gesuch stellen. Haben Sie die Bewilligung erhalten, so dürfen Sie die Urne der/des Verstorbenen nach Hause nehmen, sie aufbewahren, auf einem privaten Grundstück bestatten oder die Asche an einem zulässigen Ort ausstreuen, sofern dabei die Pietät gewahrt wird».

Biologisch abbaubar

Auf 24 Seiten findet natürlich noch mehr Platz, so geht es etwa um den Sarg, da gilt es zu beachten: «Das Gesetz schreibt vor, dass der Sarg aus biologisch leicht abbaubarem Holzmaterial bestehen muss». Wer etwa einen Grabstein setzen will, der muss dafür ebenfalls eine Bewilligung beantragen: «Jedes Grabmal benötigt eine Bewilligung, welche die Friedhofsverwaltung aufgrund des Gesuchsformulars und einer Skizze oder eines Modells des Grabmals erteilt.» Der Vorschriftendschungel und Basler Eigenheiten sprengen den Rahmen eines kleinen Artikels. Denn auch bei der Grabpflege gäbe es so einiges zu beachten.

Teil des Münsters

Aber ein Punkt ist denn doch noch besonders: Wenn eine Grabreihe auf dem Hörnli aufgehoben wird, so wird das zunächst einmal im Amtsblatt ausgeschrieben. Dann müsste man den Grabstein entweder abholen, falls er als «künstlerisch wertvoll» gelten würde, käme er in die Ausstellung auf dem Hörnli und wenn er aus rotem Sandstein wäre, dann geschähe dies: «Rote Sandsteine werden an die Münsterbauhütte geliefert und bei der Renovation des Münsters wieder eingesetzt». Teil des Münsters, dass ist doch einmal etwas Besonderes. Nur in Basel kann das jeder schaffen.

