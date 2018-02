«Vor Sonnenaufgang» des Theater Basels an den Mülheimer Theatertagen eingeladen

«Vor Sonnenaufgang» von Ewald Palmetshofer in der Uraufführungs-Inszenierung von Nora Schlocker am Theater Basel und "Hotel Strindberg" von Simon Stone in einer Koproduktion mit dem Burgtheater Wien sind zu den diesjährigen Mülheimer Theatertagen «STÜCKE 2018» eingeladen, die vom 12. Mai bis zum 2. Juni 2018 stattfinden.