Vor genau 400 Jahren : das unbeschreibliche Grauen des Dreissigjährigen Kriegs an Basels Grenzen

Der Dreissigjährige Krieg wurde immer wieder als der «teutschte Krieg» bezeichnet. Dies stimmt nur bedingt. Die meisten Schlachten und die unzähligen Massaker an Stadt- und Dorfbevölkerungen haben zwar auf deutschem Boden stattgefunden, an zweiter Stelle war Frankreich betroffen. Doch die Armeen und Söldner, die in diesem Krieg kämpften, stammten aus vielen europäischen Ländern.

Geschäft für Kriegsunternehmer

Dieser verheerende Krieg, der die Situation in Europa bis heute prägt, hat vor genau 400 Jahren begonnen. Seine vierte, schlimmste, längste Phase erreichte er in den 1630-iger Jahren. Der Dreissigjährige Krieg war ein Kampf um Konfessionen, Gebietsansprüche und um die Vorherrschaft in Europa. Er war ein gigantisches Geschäft für Fürsten und Kriegsunternehmer, wie den berühmten katholischen Streiter Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein (1583 – 1634), den alle Welt Wallenstein nannte.

Horror für die Bevölkerung

Für die betroffene Bevölkerung war dieser Konflikt ein Horror, wie es vorher kaum je einen gegeben hatte, auch nicht im finstersten Mittelalter. Die verfeindeten Armeen zogen wie Heuschreckenschwärme durch die Länder, plünderten Ortschaften, nahmen das Vieh weg, konfiszierten die Ernten, vergewaltigten jede Frau, jedes Mädchen, die sie antrafen, folterten und töteten alle, die sich ihren rigorosen Räubereien widersetzten. Auf die Armeen folgten jeweils der Hunger und die Seuchen. Für die einfachen Menschen war es, als stünde der Weltuntergang unmittelbar bevor.

Inferno des Kriegs

Die Schweiz blieb von diesem furchtbaren Krieg – ähnlich wie später von den beiden Weltkriegen – weitgehend verschont, wobei sie immer wieder mit den einzelnen Parteien verhandeln und Armeen Durchmarsch erlauben musste. Doch auch hierzulande herrschte die Angst. Und in Basel sowieso, denn nur einige Kilometer von unserer Stadt entfernt spielten sich die grausamsten Szenen ab, ein Inferno des Kriegs.

Kein Unterschied zwischen Freund und Feind

Im so genannten Dreiland, dort wo die Baslerinnen und Basler heutzutage gerne shoppen, essen, wandern gehen, erstreckte sich über drei Jahrzehnte eine Landschaft des Grauens, ein rasender Totentanz. Durch die Region am Oberrhein zogen abwechselnd kaiserliche deutsche, also katholische Truppen, darunter zahlreiche spanische Söldner, die als besonders grausam galten, und schwedische, also protestantische Söldnerheere, in denen viele Engländer, Schotten und reformierte Deutsche dienten. Die einfachen Bauern auf dem Land konnten Freund und Feind nicht unterscheiden. Denn beiden folgte das Elend auf den Fuss. Wie Banditenhorden stürzten sich die Kriegsleute auf die Dörfer, auf die Weiler. Und das Blut floss in Strömen.

«Und der Tod aus den Augen»

Graf Johann Hannibal von Hohenems reiste damals durch das Breisgau, danach schrieb er folgendes in seinen Reisebericht: «Wir hatten uns dieses Elend nit einbilden können. All die ansehnlichen Ortschaften sind verbrannt und zerstört und wir niemand darin gesehen; und begegnet man einmal einem Menschen, so schaut ihm der Hunger und der Tod aus den Augen». Im Badischen und im Elsass starben mindestens 55 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner infolge der Heimsuchungen durch die Horden des Kriegs.

Tagelange Folter

In manchem Elsässerdorf wurde jedes Gehöft verbrannt, auch viele der herrlichen Elsässer Burgen wurden in den drei Kriegsjahrzehnten geschleift. Oft zogen mehrere Kriegshaufen hintereinander durch die gleiche Ortschaft. Die ersten räumten alles ab, jene, die ihnen folgten, glaubten den Bauernfamilien nicht, dass nichts mehr zu holen sei. So folterten sie die armen Dorfleute tagelang, um ihnen auch noch die letzten versteckten Batzen oder Lebensmittel zu rauben. Wenn den Bauern ein kleiner Soldatentrupp in die Hände fiel, rächten sich die Landleute ihrerseits fürchterlich, hackten den Kriegern Arme, Beine, Köpfe ab und hängten die Leichenteile in die Bäume. Manchmal pfählten sie die Soldaten auch. Wofür die Genossen der Kriegsleute dann wieder furchtbare Rache nahmen. Es gab Tage, an denen auf Elsässer Feldern hunderte von Bauern mit Knüppeln totgeschlagen wurden.

Wachsende Angst

In Basel verfolgte die Bevölkerung das grauenvolle Geschehen mit stetig wachsender Angst. Immer wieder kamen elende Flüchtlingszüge in die Stadt, bis auf die Knochen abgemagert, verwundet, krank. Gleichzeitig hatte die Stadt während der Kriegsjahre ihre eigenen gravierenden Probleme, etwa die Pestepidemie, die hier 1628 über 2500 Opfer forderte, also mindesten ein Fünftel der damaligen Stadtbevölkerung. Wobei diese Seuche sehr wahrscheinlich ebenfalls eine Ausgeburt des Kriegs war.

Totes Land

Am Ende des Dreissigjährigen Kriegs, um das Jahr 1648, war das ganze Elsass eine Einöde. Totes Land. In Baden-Württemberg waren die Städte, etwas das stolze Freiburg, komplett zerstört, auch Rheinfelden und Laufenburg sahen schrecklich aus. Es dauerte Jahrzehnte, bis wieder so etwas wie Normalität in die Region Oberrhein einkehrte.