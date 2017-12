Vorsicht bei Kinderkosmetika: Proben beanstandet

Aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre wurde dieses Jahr ausschliesslich dekorative Kosmetika für Kinder erhoben. Die Produkte (unter anderem Eyeliner und Nagellack) eignen sich durch ihre Aufmachung als Geschenke, wobei vor allem Sets attraktiv sind. Praktisch alle erhobenen Produkte wurden in China produziert, was für Kosmetika im Gegensatz zu Spielwaren unüblich ist. Die Produkte wurden in Warenhäusern, Spielzeugläden und Boutiquen des Kantons Basel-Stadt erhoben.

Für vier der 17 in Basel-Stadt erhobenen Produkte sprachen wir ein Verkaufsverbot aus. Acht weitere Produkte wurden beanstandet, wobei die Verantwortlichen in fünf Fällen die Produkte freiwillig vom Markt zurücknahmen. Die Gesamtrate der Beanstandungen betrug 71% und war damit höher als in den letzten Jahren. Der Grund für die erhöhte Beanstandungsrate sind die risikobasierte Probenerhebung (nur dekorative Kosmetik) sowie der grosse Anteil an Sets.

Verkaufsverbote betrafen Produkte mit verbotenen Farbmitteln, mit erhöhten Gehalten an Nitrosaminen sowie mit Grenzwertüberschreitungen von Konservierungsmitteln.

Viele der verantwortlichen Handelsfirmen verfügen zwar über die notwendigen Unterlagen wie Angaben zur Zusammensetzung der Produkte oder die im EU-Raum vorgeschriebenen Sicherheitsbewertungen. Eine Überprüfung der beinahe ausnahmslos bei Lohnherstellern in Fernost produzierten Produkte auf Übereinstimmung mit der Zusammensetzung findet hingegen kaum statt. Insbesondere die Identität der verwendeten Farbstoffe wird nicht genügend überprüft.

Es besteht daher weiterhin Handlungsbedarf für die Branche. Es ist offensichtlich, dass bei Produktion und Qualitätssicherung auf Kosten der Kinder gespart wird. Auf Grund der hohen Beanstandungsrate drängen sich weitere Kontrollen auf.