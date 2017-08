Vorwärtsstrategie für Basel-Stadt: Familienfreundliche Arbeitsmodelle lohnen sich

Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann betonte in ihrer Einleitung die Aktualität familienfreundlicher Arbeitsmodelle: «Auf dem Sorgenbarometer des Arbeitgeberverbands Basel 2017 steht der Fachkräftemangel auf Platz 2. Um das Thema wirkungsvoll anzugehen, sollten wir gerade auch die naheliegenden Chancen packen. Familienfreundlichkeit ist eine solche naheliegende Chance!»

Dass familienfreundliche Arbeitsbedingungen einen wesentlichen Beitrag leisten können, um die dringend benötigten Fach- und Führungskräfte zu gewinnen, stand am gut besuchten Anlass ausser Frage. Wer in familienfreundliche Arbeitsmodelle investiert, kann mit einem Return on Investment von 8% rechnen. Das belegte bereits eine Studie aus dem Jahr 2005.

Im Zentrum der anschliessenden Diskussion standen Fragen zur Umsetzung. Clivia Koch, Präsidentin der Wirtschaftsfrauen Basel, betonte: «Um Potentiale und Kompetenzen in den Unternehmen proaktiv zu bewirtschaften, braucht es zwingend kulturelle Änderungen: Weil Teilzeitarbeit unter geringer Anerkennung leidet, verschwinden vor allem Frauen ganz einfach vom Radar für eine nächste Führungsposition.»

Initiantin der Veranstaltung war die Familienfreundliche Wirtschaftsregion Basel.