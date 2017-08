WIR-Bank schreibt weniger Gewinn

Im Vorjahr hatte ein ausserordentlicher Ertrag das Ergebnis positiv beeinflusst: Im ersten Semester 2016 war eine nicht benötigte Liegenschaft verkauft worden.

Die Bilanzsumme stieg in der ersten Jahreshälfte um 1,8 Prozent auf 5,42 Milliarden Franken, wie die Bank am Freitag mitteilte. Der Geschäftserfolg erhöhte sich um 3,7 Millionen auf 17,4 Millionen Franken. Dies vor dem Hintergrund tiefer Zinsen, enger Zinsmargen und umfassender Investitionen. Die Bank befinde sich über Budgetkurs, heisst es weiter in der Mitteilung.

Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft steigerte sich um 35,4 Prozent auf 16,3 Millionen Franken. Im Zinsgeschäft resultierten dagegen mit 29 Millionen Franken 2,4 Prozent weniger als im Vorjahreshalbjahr. Im Handelsgeschäft betrug der Erfolg 4,5 Millionen Franken, nach einem Verlust von 1,3 Millionen im ersten Halbjahr 2016.

Das Hypothekarvolumen stieg deutlich um 4,6 Prozent. Aufgrund des tiefen Zinsniveaus in der Schweiz falle der Wettbewerbsvorteil der WIR-Finanzierungen für Schweizer KMUs derzeit weg. Entsprechend fiel in den ersten sechs Monaten das Kreditvolumen der Komplementärwährung um 3,8 Prozent.

Der Geschäftsaufwand stieg um 12,7 Prozent auf 30,3 Millionen Franken. Dies widerspiegle die Investition in Personal und "zukunftsweisende" Projekte, heisst es dazu in der Mitteilung. Die Bank wolle auch weiterhin in die Digitalisierung investieren.