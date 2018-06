WM-Werbung: Wer oder was ist Wanda?

Bei der Fussball-WM stechen die Namen so mancher Sponsoren ins Auge. Einige sind bekannter, andere weniger. Neben Adidas, Coca-Cola, dem russischen Energiekonzern Gazprom, der arabischen Fluglinie Qatar Airways, Visa und Hyundai/Kia ist eine, in Europa weniger bekannte Firma, einer der sieben offiziellen Fifa-Partner. Wanda. Doch wer oder was ist Wanda eigentlich? Dies fragen sich zurzeit wahrscheinlich tausende von Fussballfans. Auf Twitter gibt es zahlreiche Beiträge dazu.

Morgen kauf ich mir ein Wanda #WM2018 — Renato Beck (@Renato_Beck) 15. Juni 2018

2 Fragen hätt ich noch.

1. Was macht Wanda auf den Werbebanden?

2. Wo ist Cosmo?#WM2018 — kuhler Boi (@Staeudle) 17. Juni 2018

Wenn du ein paar Hits hattest und jetzt noch Kohle in der Bandkasse hast.#PORESP#wm2018#wandapic.twitter.com/Xgvy7B85Es — Kevin Albrecht (@SoEinAlbrecht) 15. Juni 2018

Gebt doch mal #Wanda bei Spotify ein. Klasse Werbung bei der #WM2018 — Looping Söhnke (@ManOfMisery30) 15. Juni 2018

Wanda ist der grösste chinesische Immobilienkonzern, der neben Wohnungen auch Tausende Einkaufszentren in der Volksrepublik betreibt. Fussball-Experten haben Wanda vielleicht schon einmal gehört. Das neue Stadion von Atletico Madrid, das im September 2017 eröffnet wurde, trägt den Namen Wanda Metropolitano. Namensgeber ist die chinesische Wanda Group, die auch 20% Anteile am Verein besitzt. Und auch die chinesische Marke Vivo, ein Hersteller günstiger Smartphones, ist im Westen ebenso unbekannt wie Wanda.

Doch woran liegt es, dass plötzlich so viele chinesische Unternehmen auf den Fussballmarkt drängen? Seit Jahren steht der Fussballverband im Zentrum zahlreicher Affären. So waren im Herbst 2015 mehrere Funktionäre auf Druck der US-Regierung wegen des Verdachts der Korruption bei der Vergabe von TV-Rechten verhaftet worden. Kurz darauf entschieden wichtige Sponsoren, ihre Verträge nicht zu verlängern: Sony, Castrol, Continental, Fly Emirates und der amerikanische Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson verabschiedeten sich aus der Markenwelt des Weltverbands. Und an diese Stellen treten nun neue, für uns noch unbekannte, chinesische Unternehmen.

Spannend an der Werbung während den WM-Spielen ist auch, dass sie sich, je nach Partie, in Sprachen und Unternehmen unterscheidet. Spielt beispielsweise die Schweiz oder Deutschland, erscheint die McDonald’s Werbung in Deutsch. Spielt jedoch Marokko oder der Iran, kann man die gleiche Werbung auf Arabisch lesen.