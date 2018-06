Während die Eltern in der Basler Innenstadt shoppen: Einzigartiges Spielangebot für Kinder

Es ist eine Geheimniskrämerei. Die Verantwortlichen wollen sich noch nicht allzu stark in die Karten blicken lassen. Fest steht: Es soll ab September ein neues Spielangebot in der Basler Innenstadt geben Und zwar an drei Standorten. «Wir möchten in der Innenstadt eine Mischung aus Spielgerät, Spielkiste und Sitzbank aufstellen», sagt Daniel Hofer, Mediensprecher beim Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt. «Wie das genau aussehen wird, ist eine Überraschung. Idee ist, dass kleine Kinder bis zum Alter von acht Jahren auch in der Innenstadt Orte zum Spielen haben». Auf dem Rümelinsplatz, vor der Clarakirche und vor der Kaserne soll das neue Gratis-Angebot für die Kleinen bereitgestellt werden. Es sind Standorte, an denen die Kinder vor Gefahren geschützt spielen können.

Bei der Kaserne wird es das neue Spielangebot geben...

Nicht nur eine Rutschbahn

Bis anhin ist das Angebot für Kinder in der Innenstadt mehr als dürftig. Kein Spielplatz, auf dem sich die Binggisse während der Shopping-Zeit der Eltern aufhalten können. «Uns wurde bewusst, dass es ein Bedürfnis ist», sagt Mathias F. Böhm, Geschäftsführer von Pro Innerstadt Basel. Viele Anfragen seien eingegangen, ob man nicht eine Art Spielplatz in die Stadt bringen könne. So viele, dass Pro Innerstadt mit dem Kanton ein einzigartiges Konzept entwickelt hat. «Es ist kein 08/15-Angebot», freut sich Böhm. «Es wird sicher nicht nur eine Rutschbahn sein». Die Idee bestehe schon lange, die involvierten Stellen schon lange Zeit an ihrer Planung und Umsetzung. Doch weitere Details, wie das Angebot genau aussehen wird, lässt sich der Ideengeber von Pro Innerstadt nicht entlocken.

...vor der Clarakirche...

Ab September in Betrieb

Ab September wird das Spielangebot bereitstehen. Dann, wenn sich der Sommer schon dem Ende zuneigt, die Tage kürzer werden. «Der Zeitpunkt spielte für uns eher eine untergeordnete Rolle», so Mathias F. Böhm weiter. «Wir haben etwas entwickelt, das neu ist. Zudem waren in den letzten Jahren die Herbstwochen fast schöner als der Sommer». Es ist eine Installation, die vorerst zwischen drei bis fünf Jahre bestehen bleiben soll. Doch in Betrieb ist sie nur, wenn die Restaurants Aussenbestuhlung anbieten. Das hat wenig mit der wärmeren Temperatur zu tun als vielmehr mit dem Fakt, dass die Spielkiste nicht betreut ist. «Ein Götti vor Ort, zum Beispiel eine Gastronomin oder ein Ladenbesitzer, sammelt täglich das Spielzeug wieder ein und verschliesst die "Kiste"», erklärt Daniel Hofer. Die Suche nach den Paten übernimmt Pro Innerstadt.

...und auf dem Rümelinsplatz.

Die Basler Innenstadt machte in der Vergangenheit insbesondere mit dem Lädeli-Sterben auf sich aufmerksam. Vielleicht lockt ein Spielangebot für die Kleinen deren Eltern wieder vermehrt in die Stadt.