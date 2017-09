Wahlen: Lörrach gegen den Trend – Weil bleibt AfD-Hochburg bei Basel

Die Bundestagswahl in Deutschland hat eingeschlagen. Die CDU ist zwar immer noch die stärkste Partei, verliert aber deutlich. Die SPD fährt das schlechteste Wahlresultat ihrer Geschichte ein und die Rechtsnationalen der AfD sind die eigentlichen Wahlsieger. In den Basler Nachbargemeinden des deutschen Raums zeigt sich aber ein anderes Bild.

In Lörrach liegt die CDU immer noch vorne. Mit 33 Prozent ist das Ergebnis komfortabel, noch vor SPD (17,2) und den Grünen (16,4), die in Lörrach immer noch fruchtbaren Boden finden. Die AfD hingegen hat weniger gut abgeschnitten, im nationalen Vergleich deutlich unterdurchschnittlich: Die 10,6 Prozent sind deutlich schwächer als in weiten Teilen des Landes. Aber auch hier zeigte sich: Bei den Einkommensschwachen schnitt die Partei gut ab.

Weil bleibt die AfD-Hochburg bei Basel

In Weil zeigte sich das Bild etwas anders. Hier kam die AfD auf 13,7 Prozent. Das ist nicht zuletzt der AfD-Hochburg in Weil-Friedlingen geschuldet, hier ist die Partei besonders stark. Je einkommensschwächer die Umgebung, desto stärker die Stellung der AfD. Von den Gemeinden rund um Basel war das Ergebnis der Partei in Weil am besten; in Grenzach und Inzlingen kam die Partei auf rund 10 Prozent.

Insgesamt zeigte sich auch im Hotspot des Schweizer Einkaufstourismus dasselbe Bild wie in Lörrach: Spitzenplatz CDU mit 31 Prozent, Platz zwei die SPD mit 19,1 Prozent, gefolgt von den Grünen mit 14,1 Prozent. Die AfD kam auf Platz vier vor der FDP mit 10,9 Prozent. Abgeschlagen mit 6,6, Prozent liegt die Linke auf Platz fünf.