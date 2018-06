Wake up and Run: Hier laufen die Basler Frühaufsteher

Das ist nichts für Langschläfer: Für diesen Laufevent muss man den Wecker ziemlich früh stellen. Dabei zählt bei Wake up and Run nur das Erlebnis und nicht die Leistung, gemütlicher Frühsport mit Freunden ist das Ziel. Zeitmessung gibt es für die fünf Kilometer lange Strecke am Rhein keine, denn der Spassfaktor soll im Vordergrund stehen. Mit dem anschliessenden Frühstück soll der Start in den Tag dann auch optimal gelingen.

Wake up and Run hat sich seite seinem Debüt vor drei Jahren in mittlerweile 11 Schweizer Städten etabliert. Auch in Basel hat sich der Event schon in den Laufkalender vieler Joggingbegeisterten fest eingebürgert. 2016 waren es in Basel knapp 200 Läuferinnen und Läufer, welche die Strecke von Wettstein- bis Kraftwerkbrücke und zurück unter die Füsse genommen haben. Inzwischen hat sich diese Zahl verdreifacht.

Genau das Fehlen des Wettkampfziels mache Wake up and Run so besonders, finden die Veranstalter. Schliesslich soll es beim Laufen in erster Linie ja darum gehen, sich wohl und gesund zu fühlen. Wem das nicht genug ist, den überzeugt Wake up and Run vielleicht mit dem Engagement für gemeinnützige Zwecke: Ein Teil der Anmeldegebühren soll an Wohltätigkeitsorganisationen fliessen.

