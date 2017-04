Waldbrand erfordert Feuerwehreinsatz

Die entsprechende Meldung an die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal erfolgte durch eine aufmerksame Drittperson. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen befindet sich in der Nähe des Brandorts eine inoffizielle Feuerstelle. Durch die Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass sich in der Feuerstelle noch Glut befand. Die Glut dürfte durch den stark herrschenden Nordwind davongetragen worden sein und so das trockene Wiesland in Brand gesetzt haben.

Die sofort aufgebotene Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Basel-Landschaft Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Brand machen können.