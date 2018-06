Warum soll man im Sommer ins Museum der Kulturen Basel gehen?

... die Ausstellungen viele schattige Plätzchen bieten

Alleine die riesigen Objekte in der Ausstellung «GROSS» stellen alles in den Schatten. Dort erwartet die Kinder auch eine kühle Spielhöhle, in der es allerdings bald heiss zu und her gehen dürfte. Die Erwachsenen können derweil dämonische Schattenspiele verfolgen. Oder sich in der Ausstellung «Sonne, Mond und Sterne» ansehen, was andere Kulturen an schützenden und schattenspendenden Objekten kreiert haben. Sehenswert ist auch auf die grosse Palette an Sonnenuhren, die ja Schatten werfen müssen, damit wir die Zeit lesen können.

... das Museum den Zoo in den Schatten stellt

Einzigartige Tiere aus den fünf Kontinenten sind hautnah und ohne Gitter oder Glasscheibe in allen Ausstellungen zu sehen. Edle Pferde, herzige Hunde, träge Kühe, bullige Stiere, wollige Schafe und kecke Hähne. Freche Raben, majestätische Hirsche, massige Wildschweine, dicke Fische, klitzekleine Tintenfische, farbige Insekten, graue Mäuse und mächtige Adler. Vielfältige Schlangenarten, kleine Krabben und Krebse, beeindruckende Löwen, riesige Krokodile, elegante Pferdeantilopen und liebenswerte Turteltauben. Im Museum sind die Hasen allerdings rot, die Elefanten teils knallbunt und die Affen geradezu göttlich. Dazu gesellen sich etliche Drachen. Einen Streichelzoo gibt es zwar nicht, dafür dürfen die balinesischen Hühner in der Ausstellung «GROSS» vermessen werden.

... es Kurse im Navigieren gibt

Was gibt es Schöneres, als der Hitze auf dem Wasser zu trotzen. Es wird gesegelt, gerudert, gepaddelt, Pedalo gefahren etc. Mit den faszinierenden Stabkarten aus Ozeanien navigieren sich die Besucherinnen und Besucher künftig problemlos über alle Gewässer. Sie können zudem verfolgen, welch ein Krampf es ist, ein riesiges Kanu herzustellen. Der Film von Daniel von Rüdiger in der Ausstellung «GROSS» zeigt aber auch, dass gemeinsame Arbeit schöne Seiten hat und zusammenschweisst.

... man sich Schutz für die Ferienreise abholen kann

Die Pflanze Palmilla aus Peru schützt bei Reisen. Die Condor Misha, ebenfalls aus Peru, kann über grosse Entfernung hinweg heilen. Beide sind in der Ausstellung «Das Geheimnis» zu bestaunen – und bergen noch einige Geheimnisse mehr.