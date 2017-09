Was Schweizer kaum wissen: Ihr Auto ist in Deutschland ohne Umwelt-Plakette vielerorts verboten

Es wird ernst. Auch für Schweizer Automobilisten. Seit nun schon zwei Jahren beschäftigt das sogenannte Diesel-Gate Politik und Wirtschaft. Deutsche Städte suchen nach Lösungen, um die Stickoxid-Ausstosse einzudämmen. Hamburg will noch in diesem Jahr einige Strecken für Diesel-Personenwagen generell sperren. Auch München und Stuttgart planen solche Fahrverbote, vor denen jedoch auch Plaketten nicht schützen. Immerhin reicht für 55 deutsche Städte die Umwelt-Plaketten-Plicht noch.

Doch wehe Sie haben diese nicht gut sichtbar an der Frontscheibe angebracht. Eines der Beispiele, das täglich vielen Schweizern zum Verhängnis wird: Schnell mit dem Auto ins nahe Freiburg zum Shoppen oder Essen? Geht nur mit dieser grünen Plakette. Der Preis dafür liegt mit 28 Franken noch im Rahmen, aber nur für den, der sie hat. Sonst wird abkassiert und der Wagen hat die Stadt umgehend zu verlassen. Aber wo kann man den überdimensionierten, hässlichen Kleber kaufen, und was kostet er? Barfi.ch listet auf, was Sie wissen müssen.

55 Umweltzonen – auch direkt bei uns

Bereits in 55 deutschen Städten darf ausnahmslos nur mit der grünen Umwelt-Plakette gefahren werden. Und es werden ständig mehr. Alleine 22 davon befinden sich in unserem benachbarten Bundesland Baden-Württemberg. Die Plaketten gelten also nicht nur in grösseren Städten, wie Frankfurt am Main in Hessen, dem bayrischen München oder der Hauptstadt Berlin, sondern eben auch in Freiburg im Breisgau.

Im Gegensatz zur Schweizer Autobahn-Vignette ist die Gültigkeit der Plakette jedoch nicht befristet. Eine neue Plakette wird nur nötig, wenn sich das Kennzeichen ändert, da die auf dem Kleber von der dafür zugelassenen Stelle eingetragene Nummer mit dem Kfz-Kennzeichen, also der Autonummer, übereinstimmen muss.

Achtung vor diesem Schild: Weiterfahrt nur mit Umwelt-Plakette gestattet. Bild: keystone

Was bedeutet «Umweltzone»?

Mit «Umweltzonen» werden Gebiete bezeichnet, in denen Fahrzeuge, die bestimmte Abgasstandards einhalten, noch befahren werden dürfen. Wo eine solche Zone beginnt und wo sie endet, ist ausserordentlich schlecht signalisiert. Die Plaketten hingegen sind unübersehbar: Entsprechend oft wird gebüsst. Für Oldtimer übrigens gibt es eine Ausnahmen. Aber sogar für Elektromobile gilt die Pflicht für eine Plakette. Diese ist aber nicht grün, sondern weiss und mit dem Buchstaben «E» versehen.

Wie werden die Plaketten eingeteilt?

Die Feinstaub-Plaketten gibt es in drei Farben, wobei rot, gelb und grün der jeweiligen Schadstoffgruppe entsprechen. Je geringer die Feinstaubemission, desto höher die Schadstoffgruppe.

Übersicht der Plakettenarten. Bild: ©Umweltbundesamt

Gilt die Plakette in ganz Deutschland?

Im Gegensatz zu vor ein paar Jahren gelten die grünen Plaketten heute in ganz Deutschland. Immerhin hat mittlerweile nicht mehr jede deutsche Stadt ihren eigenen Kleber mit Spezialfarbe und nur lokaler Gültigkeit; sie sind jetzt einheitlicher. Es gibt zudem Bestrebungen zur gegenseitigen Anerkennung ähnlicher Plaketten in anderen Staaten.

Wo erhält man die Plakette?

Eine Plakette zu erwerben war bis vor Kurzem noch unendlich mühsam. Nur sogenannte Zulassungsstellen und Werkhöfe führten sie im Sortiment. Inzwischen gibt es die etwas hässlichen Dinger auch am Zoll, beim TCS oder bei den meisten Autogaragen, sogar in Basel und Umgebung. Anhand des Fahrzeugausweises wird die Schadstoffklasse und Kleberfarbe ermittelt.

Ordentliche Bussen

Wer ohne Plakette oder Ausnahmegenehmigung in Umweltzonen fährt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem happigen Bussgeld von 80 Euro geahndet wird. Hinzu kommen Bearbeitungsgebühren von mindestens 25 Euro. Diskussionen bringen gar nichts. Selbst Fahrer von fabrikneuen Vollhybriden oder Elektroautos ohne Umweltplakette werden gnadenlos abkassiert. Im Namen der Umwelt und den Betrügern an der Spitze gewisser Autohersteller.

