Was für ein Denkmal! Einmaliger Einblick ins verschwundene und heutige Quartier St. Johann

Heute ist es das Trend-Quartier von Basel. Früher aber besetzte die Jugendbewegung die Stadtgärtnerei im St. Johann. Und noch früher waren hier die Arbeiter zu Hause, in Häusern, die es so kaum mehr gibt. Denn diese Zeiten sind vorbei: Der Novartis-Campus, die florierenden Bars und natürlich auch das Universitätsspital Basel machen aus dem Quartier nahe der französischen Grenze einen einzigartigen Mikrokosmos. Über das Quartier wurde schon oft geschrieben. Diesen Samstag lädt die Basler Denkmalpflege dazu ein, das sich rasch verändernde Quartier mit eigenen Augen neu zu entdecken.

© Juri Weiss/ bs.ch

»Ein Mikrokosmos einer gesamtstädtischen Welt»

Europa feiert am Samstag den Tag des Denkmals und Basel macht mit. Normalerweise ist ein Denkmal etwas Statisches, dies passt eigentlich ganz und gar nicht zu diesem sich stetig ändernden Quartier. «Das St. Johann ist wie ein Mikrokosmos einer gesamtstädtischen Welt», sagt Daniel Schneller, Leiter der Kantonalen Denkmalpflege. «Es gibt eine unglaubliche Dichte von verschiedenen Welten wie selten in einem Quartier.» Dazu gehören ehemalige Industrie, Bürgerpalais, historische Altstadthäuser. Das Quartier, das im Wandel ist, hat aber auch Konstanten. Und um diese geht es am Tag des Denkmals.

Der Voltaplatz © Juris Weiss / bs.ch

Vom Spital bis zum neuen Stadtteil Volta Nord

Schon zur Römerzeit war die Strecke bis zur heutigen Landesgrenze eine beliebte Route. Bis in diese Epoche zurück blicken auch die Führungen am «Tag des Denkmals». Es folgen Führungen zum Mittelalter und der Moderne. Die Geschichten hinter den Stadtpalais, hinter der Traditionsbeiz «Zur Mägd» oder hinter dem Spitalbau werden erzählt. Doch nicht nur die Geschichte kommt zur Geltung: Die Erneuerung des Quartiers, die Entstehung des neuen Stadtteils Volta Nord und das Volta-Zentrum werden ebenfalls thematisiert. So haben auch kritische Fragestellungen ihren Platz an diesem Tag.

Der Vogesenplatz © Juri Weiss/bs.ch

«Für uns ist das Quartier interessant, weil es eben im Wandel ist und doch wichtige Konstanten hat, seien das einzelne bedeutende Baudenkmäler oder gewachsene Strukturen», sagt Daniel Schneller. Am «Tag des Denkmals» erhält die Bevölkerung somit einen Einblick in eines der spannendsten Quartiere Basels. Die Identifikation der Quartierbewohnerinnen und -bewohner wird gestärkt und Baslerinnen und Basler können ein Quartier und damit ihre eigene Geschichte neu entdecken. «Wir hoffen, dass die Bevölkerung nach diesem Tag die Geschichte des Quartiers versteht und die Fassaden deuten kann», sagt Daniel Schneller.

Der St. Johanns-Park © Juris Weiss /bs.ch

Zu den Informationen rund um den «Tag des Denkmals»

