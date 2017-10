Wechsel an der Spitze der Birsterminal AG

Rolf M. Vogt, langjähriger CEO und Delegierter des Verwaltungsrates, wird Anfang November 2017 die Geschäftsführung in jüngere Hände legen und das Präsidium des Verwaltungsrates übernehmen. Er löst als Präsident James A. Roth ab, welcher als VR-Vizepräsident weiterhin die Strategie des Unternehmens mitbestimmen wird.

Martin Ticks wird ab diesem Datum als neuer CEO die Geschäftsleitung übernehmen. Ticks (46) blickt auf eine langjährige Tätigkeit in der Hafenwirtschaft und der Binnenschifffahrt zurück. In den letzten Jahren war er als COO und Geschäftsleitungsmitglied bei der ebenfalls in den Schweizerischen Rheinhäfen beheimateten Ultra-Brag AG tätig.

Die Aktionäre der Birsterminal sind erfreut über diese ideale Nachfolgelösung. Sie bildet die Grundlage für die weitere Entwicklung als starkes, unabhängiges Familienunternehmen in einem vielversprechenden Umfeld, insbesondere den Schweizerischen Rheinhäfen, wo das Unternehmen laut eigenen Angaben die grössten zusammenhängenden Logistikflächen betreibt.