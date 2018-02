Wechsel im Präsidium der Bau- und Planungskommission des Landrats

Hannes Schweizer ist seit 2015 Präsident der Bau- und Planungskommission, dazu seit 2003 Mitglied der Umwelt- und Energiekommission sowie in diesem Jahr der 1. Vizepräsident des Landrats. Im Hinblick auf sein Landratspräsidium ab Juli 2017 hat er sich entschlossen, das Präsidium der Bau- und Planungskommission per 31. März 2018 abzugeben. Die SP Baselland dankt Hannes Schweizer für sein grosses Engagement an der Spitze der BPK, in welchem er seine Fähigkeiten zu vermitteln und Brücken zu bauen immer wieder unter Beweis stellen konnte und musste. Diese Qualitäten sind nun sicher auch im letzten Landratsjahr dieser Legislatur und im letzten Jahr seiner 16-jährigen Landratstätigkeit weiterhin gefragt, wenn Hannes Schweizer als «oberster Baselbieter» wirken darf.

Als Nachfolger im Präsidium der Bau- und Planungskommission schlägt die SP-Landratsfraktion dem Landrat den Frenkendörfer Gemeinderat Urs Kaufmann vor, der bereits Mitglied der Finanzkommission ist.