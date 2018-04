Wechsel in der Freien Strasse: Auf Traditionsgeschäft «Fogal» folgt «Rent a Box»

Mittlerweile ist klar, was auf das Traditionsgeschäft «Fogal» in der Freien Stasse folgen wird. In den Schaufenstern hängen Plakate mit der Aufschrift «Rent a Box». Dahinter verbirgt sich ein Unternehmen mit mehreren Filianen in der Schweiz, das sich auf den Handel mit gebrauchtem Schmuck und gebrauchten Uhren spezialisiert hat. Kunden können ihren gebauchten Schmuck oder ihre Uhren vorbeibringen, die Objekte werden dann mindestens zwei Mal auf ihre Echtheit geprüft und wenn nötig auch reguliert, revidiert oder selten auch restauriert, bevor sie weiter verkauft werden.

Der Name «Rent a Box«, kommt daher, dass Kunden hier auch die Möglichkeit haben eine der 5‘000 Schaufensterboxen zu mieten und ihre Uhren und Schmuckstücke durch das Unternehmen in Kommission verkaufen zu lassen. Das Guthaben im Verkaufsfall wird dabei vorab festgelegt. Die Box-Miete kostet 1 Franken pro Tag.

Wer sich bei «Rent a Box» ein neues Schmuckstück kaufen möchte erhält eine zwei jährige Garantie. Dabei handelt es sich nicht um eine Herstellergarantie sondern eine Hausgarantie von «Rent a Box». Auch jegliche Arten von Reparaturen und Änderungen führt das Unternehmen durch.

Eröffnen wird der Laden voraussichtlich noch im April.