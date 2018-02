Wechsel in der Geschäftsführung beim Erlen-Verein Basel

Edwin Tschopp wurde an der GV 1993 in den Vorstand gewählt. Er war 17 Jahre im Vorstand, davon 3 als Vizepräsident und 7 als Präsident. Ab 2009 war er Geschäftsführer im 60%-Mandat (davon 1 Jahr gleichzeitig Präsident). Aufzulisten, was Edwin Tschopp während der rund 25 Jahre alles für Verein und Tierpark geleistet hat, sprengt den Rahmen dieses Artikels.

Erwähnt seien einige Punkte: Er hat 1995 die Erle-Zytig ins Leben gerufen und bis heute realisiert, war für Jahresberichte und Medien zuständig. In den Bereichen Marketing, Planung und Geschäftsführung wurde vieles professionalisiert und angepasst. Besonders wichtig war Edwin Tschopps Wirken als Chef der Masterplanung, die er – unterstützt von Vorstand und Mitarbeitenden – federführend in mehreren Etappen bis heute umsetzen konnte.

Hervorzuheben sind auch seine humorvolle Art und sein erfolgreicher Umgang mit Gönnerinnen und Gönnern sowie mit Behörden. Claudia Baumgartner ist die neue Geschäftsführerin Als neue Geschäftsführerin ab 1. März 2018 hat der Vorstand des Erlen-Vereins Basel Claudia Baumgartner gewählt. Frau Baumgartner, 49, ist Juristin mit Weiterbildung zur Anwältin und Mediatorin. Sie arbeitet seit Juli 2016 im Erlen- Verein, wo sie u.a. das Programm der Mitgliederverwaltung auf den neuesten Stand gebracht hat. Seit Sommer 2017 ist sie stellvertretende Geschäftsführerin und konnte sich in die umfangreichen Dossiers einarbeiten.