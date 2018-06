Wechsel in der erweiterten Konzernleitung von Roche

James Sabry, M.D., Ph.D., derzeit Leiter von Partnering für Genentech Research and Early Development (gRED), ist zum 1. August 2018 zum globalen Leiter von Partnering ernannt worden. Diese Rolle vereint die Partnering-Funktionen im Bereich der Pharma-Division. Er wird Mitglied der erweiterten Konzernleitung und von Basel aus arbeiten.

Zur Ernennung sagte Roche CEO Severin Schwan: "Ich freue mich, James Sabry zum globalen Leiter von Partnering zu ernennen. James hat weitreichende Expertise in der Medizin, der Wissenschaft und im Business Development, die es ihm ermöglichen werden, die besten externen Innovationen zu identifizieren und in die Roche Gruppe zu bringen." Schwan weiter: "Ich danke Sophie Kornowski-Bonnet für ihre vielen wichtigen Beiträge während ihrer 12-jährigen Karriere bei Roche und wünsche ihr weiteren Erfolg für die Zukunft."

Bevor er 2010 in seiner aktuellen Rolle zu Genentech kam, war James Sabry CEO einer Start-Up Biotech-Firma und Gründer und CEO von Cytokinetics, einer biopharmazeutischen Firma in der San Francisco Bay Area. Er ist amerikanischer Staatsbürger und hat nach einem Medizinstudium an der Queen's University in Kanada seine Facharztausbildung zum Neurologen an der Harvard Medical School abgeschlossen. Daran anschliessend hat er einen Ph.D. in Neurowissenschaften der University of California, San Francisco, erworben. Er führte seine Forschertätigkeit als Post-Doc in der Abteilung für Biochemie der Stanford Medical School weiter.