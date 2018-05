Wegen Fronleichnam: Touristenstrom in Basel erwartet

Die deutschen Nachbarn der Baslerinnen und Baslern haben heute frei. Grund dafür ist der katholische Feiertag «Fronleichnam», der in Baden-Württemberg gefeiert wird. Wie jedes Jahr erwartet Basel eine Welle von deutschen Touristen. Während die Geschäfte in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft an Fronleichnam normal geöffnet haben, bleiben die Läden in Deutschland geschlossen. Basler Einkaufstouristen dagegen müssen warten bis Freitag oder ins französische Saint-Louis.