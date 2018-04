Wegen hoher Malaria-Aktivität: Infoanlass in Basel

Pop-up Kunst-Installationen zeigen, wie sich die Welt dank des Schweizer Einsatzes gegen Malaria positiv verändert. Die schweizweiten Anlässe werden organisiert von Swiss Malaria Group Mitgliederorganisationen aus Wirtschaft, Forschung, Bund und Nichtregierungsorganisationen. Auftakt der Tour de Suisse ist im Hauptbahnhof Zürich am Dienstag, 17. April 2018. Die Tour de Suisse findet ihren Höhepunkt am Jubiläum des 10. Welt-Malaria-Tages vom Mittwoch, 25. April 2018 in Genf.

Experten und andere Persönlichkeiten aus der Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin wie etwa Nationalratsvizepräsidentin und Ärztin Marina Carobbio, TV-Moderator und SolidarMed Botschafter Nik Hartmann, UN Vize-Hochkommissarin für Menschenrechte Kate Gilmore, Prof. Jürg Utzinger, Direktor des Schweizerischen Tropen und Public Health Institutes sowie Botschafter Thomas Gass, Vize-Direktor der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) setzen sich rund um den 10. Welt-Malaria-Tag für einen noch stärkeren Einsatz der Welt und der Schweiz gegen Malaria ein.