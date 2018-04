Wegen lächerlichen 55'000 Fr.: Wie leicht uns Zürich das in Basel gegründete Schweizer Fernsehen klauen konnte

Das Schweizer Fernsehen war damit geboren. Aus unserer Region, für das ganze Land. Engstirnige Weltverbesserer schwatzen dem Stimmvolk schon nach wenigen Monaten dessen Tod und Umzug nach Zürich mit fragwürdigsten Argumenten und trotz bereits bewilligten, abrufbaren finanziellen Mitteln im Umfang eines Mittelklassewagens auf. Wenig Geld für eine grosse Sache.

Im Jahr 1952 beschäftigte sich das Basler Jahrbuch mit einem neuen Zimmer für den Regierungsrat, dies habe man mit einer «bescheidenen» Feier im Grossratssaal eingeweiht, begleitet mit traditioneller Basler Trommelmusik, dann feierte das Gaswerk sein hundertjähriges Jubiläum. Autor Fritz Grieder verwies launig auf Carl Spitteler: «Altersjubiläen schmecken zwar, wie Carl Spitteier etwas sarkastisch sagt, für den Gefeierten wie eine sauersüße Pastete, angefeuchtet mit Bitterwasser, und erinnern fatalerweise an einen Trauerfall». Genau dies sei beim Gaswerk nicht der Fall. Der Autor prophezeite dem Gaslieferanten eine grosse Zukunft. Weniger Aufsehen erregte dagegen einer der ersten Versuche Fernsehen zu machen. Auf gut Deutsch: Basel übersah den Start des Schweizer Fernsehens auf eigenem Boden und damit das bereits gelegte Fundament für DIE Medienstadt unseres Landes.

«Fernsehdemonstration»

Auf dem Areal des heutigen Walzwerks, damals einer Werkhalle von Brown Boveri fand der Start in der Schweiz Fernsehen zu machen statt. Zwar hatte es 1939 anlässlich der Landesausstellung schon eine «Fernsehdemonstration» gegeben, aber nur ein Kurzversuch und kein Programm, geschweige denn eine TV-Station. Nach der Ausstellungs-Demonstration war wieder Ruhe. Anlässlich des Auftaktes der MUBA 1952 hatte das zuständige Post- und Eisenbahndepartement eine zunächst provisorische Konzession für einen «Fernsehprogrammdienst» erteilt. Die weitsichtige Basler Regierung stimmte einem Kredit für das Schweizer Fernsehen mit Standort Region Basel von 55'000 Franken zugestimmt.

Allerdings sahen einige wenige Studenten, u.a. der spätere Theologieprofessor und Basler Nationalrat Heinrich Ott sowie einige seiner Kommilitonen im neuen Medium eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Ihre Parole lautete: «Für eine gesunde Jugend, eine gesunde Familie, ein gesundes Volk und gegen den kulturellen Rückschritt.» Zwar gab es in den meisten Haushalten damals noch keine Fernsehempfänger, dennoch waren die pädagogischen Vorbehalte der frommen Weltverbesserer gross. Schliesslich kannte man ja bereits dieses Kino. Das war für Sittenverfall vor den Leinwänden gefährlich genug, die Fortpflanzung der Bevölkerung in den Ehebetten hingegen durch Bildschirme in Wohnstuben in Frage gestellt. Sie brachten den Regierungsentscheid wegen CHF 55'000 vor die Urne, Basel gab den Zukunftsängsten der jungen Leute recht, mehr Einwohner produzierte der Abzug des Fernsehens nach Zürich deshalb natürlich nicht. Doch damit Helvetien nicht ausstarb, wurde mit ähnlichen Argumenten später aus der Stadt am Uetliberg denn auch nur am Montag-, Mittwoch- und Freitag-Abend gesendet. Noch viele Jahre blieb das Schweizer Fernsehen selbst an mder Limat sendefrei.

Für einen Franken 20 Minuten fernsehen

Doch wie gelangte das Schweizer Fernsehen überhaupt an den Zürchersee? In Münchenstein lag schliesslich der feste Grundstein. Und er funktionierte! Der Kanton Basel-Landschaft und einige private Gönner ermöglichten, dass in Münchenstein ein Tonfilmstudio für TV geöffnet wurde und der Sender auf dem Gempen in Betrieb werden konnte. Die Technik stellte die Firma Phillips unentgeltlich, genauso wie die 33 öffentliche Fernsehempfänger an der Muba. Hier bekamen die 90'000 Besucher das Angebot für einen Franken rund zwanzig Minuten fernsehen zu können. Da nimmt sich die heutige Billag-Gebühr doch recht günstig aus.

Die Zuschauer bekamen dabei unter anderem zu sehen, wie Margrit Rainer und Ruedi Walter ein Paar spielten, dass sich ein Fernsehgerät gekauft hatte. Die beiden Basler Volksschauspieler zeigten, wie sich ihr Wunschprogramm vorstellten. Auch der legendäre Kabarettist César Keiser war mit von der Partie. Schon damals stellte er fest, dass die Fernsehscheinwerfer «eine unwahrscheinliche Wärme» entwickelten. Nach einem kurzen Unterbruch wurden im Tonfilmstudio Münchenstein drei Mal pro Woche eine Stunde Fernsehen produziert. Der Basler Heiner Gautschy, der als Stimme aus New York bei Radio Beromünster bekannt geworden war, erhielt Titel und Funktion des ersten Schweizer Fernsehdirektors.. Verschiedene Radiomitarbeiter, Kabarettisten und Volksschauspieler bespielten diese Stunden.

Im Juli war dann Schluss

Nach dem Start des ersten Schweizer Fernsehens zeitgleich wie die Muba blieben dem für alle Zeiten geplanten Schweizer Fernsehens aus unserer Region jedoch nur noch einige Monate. In der Stadt gab es damals bereits 24 «Fernsehstuben», in denen man die neue Technik bestaunen konnte. So auch zusätzlich in den Schaufenstern der damals zahlreichen Fachgeschäften. Was auch neben den Menschentrauben vor den Läden immerhin bereits 2'250 Menschen zu hause interessant fanden. Als im Juli das Startbudget aufgebracht war, wurde der Fernsehversuch abgebrochen. Von der breiten Basler Öffentlichkeit, die sich der verheerenden Tragweite dieses Endes für die Entwicklung unserer Region nicht bewusst war, weitgehend ohne Murren. Bereits ein Jahr später wurde in einer Tennishalle in Zürich Basels peinliches Versagen dankbar korrigiert. Einmal bei den weltoffeneren Zürchern etabliert, schaffte es das «neue Medium» sich natürlich schnell durchzusetzen. Anders als von Fritz Grieder vorausgesehen würde dafür das Gaswerk verschwinden. Die Basler hatten aber eine einmalige und später von Regierung und Parlament immer wieder mit grossem Aufwand vergeblich erneut angestrebte Gelegenheit aus der Hand gegeben, die Medienstadt des Landes zu werden.

