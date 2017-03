Weichenproblem legt 1er-Tram-Linie in Basel drei Stunden lahm

Das vom Kannenfeldplatz her kommende Flexity-Tram wollte um 20.24 Uhr beim Brausebad nach rechts zum Depot Morgarten abbiegen, als ihm vom Allschwilerplatz her das Partytram entgegen kam. Dieses wollte seinerseits nach links abbiegen, was laut einem Sprecher der Basler Verkehrs-Betriebe so nicht geht.

Der Chauffeur des Flexity wollte deswegen rückwärts fahrend den Weg frei machen. Dabei geriet jedoch die vorderste Achse auf die Gleise der Gegenrichtung, weil die Weiche inzwischen automatisch zurück gestellt hatte. So liess der Chauffeur das Tram sicherheitshalber stehen, und die Bergungsequipe musste mit einem Hydraulikkran anrücken.

Beide Trams waren bis auf die Chauffeure leer; Passagiere fuhren keine mit. Verletzt wurde niemand; weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht betroffen. Während jener 1er-Tramzug zwischen Brausebad und Birmannsgasse fest steckte, konnte die Tramlinie 6 die Kreuzung beim Brausebad ungehindert befahren.