Weiherschloss Bottmingen nun Teil der «Jeunes Restaurateurs»-Familie

«Jeunes Restaurateurs d’Europe» (JRE) ist eine europaweite Vereinigung junger Köche, die 1974 in Frankreich gegründet wurde. Das Ziel war ein Netzwerk aufzubauen, von dem alle Mitglieder profitieren können. Am 25. Juni wurde auch das Weiherschloss Bottmingen mit seinem Chefkoch Guy Wallyn in die JRE aufgenommen.

Gastgeber Johannes Tschopp freut sich darüber: «Wirklich toll an den «Jeune Restaurateurs» ist die Vernetzung, von der wir auch profitieren können.» Man profitiere so davon, jungen Köchen eine Chance zu geben in anderen Betrieben zu arbeiten, um dort Erfahrungen zu sammeln. «Man empfiehlt sich dann zum Beispiel untereinander auch Leute, falls Not am Mann in der Küche ist.»

Künftig wird am Eingang des stolzen Schlosses eine Plakette hängen, welche auf die Mitgliedschaft aufmerksam macht. «Unser Verein steht vor allem für Passion, Ideenvielfalt und Innovation. Das sollen die Gäste so auch gleich auf einen Blick erkennen», erklärt JRE-Präsident Martin Thommen. Noch sei der Brand bei den Gästen noch nicht so bekannt wie man sich das wünscht, aber man arbeite daran. «Unsere Mitglieder können alles sein – von der Dorfbeiz bis zum Gourmetrestaurant. Hauptsache sie vertreten unsere Werte.» JRE-Gaststätten findet man inzwischen in der ganzen Schweiz, ausser im Tessin. Das soll sich in Zukunft allerdings auch ändern.