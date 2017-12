Weihnachten in der Ferne: So feiern Heimwehbasler

Die Stimmung in Basel ist am 24. Dezember besonders: Die Stadt ist ruhig, aus den Häusern und Wohnungen strahlt Wärme und beim Quartierspaziergang sieht man die Weihnachtsbäume funkeln. Von weitem ertönen Weihnachtsglocken. Aber für viele Baslerinnen und Basler sind die Festtage ganz anders: Für jene, die in der Ferne wohnen. Fünf Heimwehbasler erzählen, wie sie die Weihnachtstage verbringen.

Thailand: Endlich kein Heimweh mehr

Seit über dreissig Jahren wohnt Peter in Thailand, wo er zwei Restaurants und ein Hotel besitzt. «Seit vielen Jahren bleibe ich der Gäste wegen in Bangkok», sagt er. Denn diese erwarten an Weihnachten natürlich den Gastgeber. «Ich vermisse die Basler Weihnacht», sagt er. Ganz besonders fehlen ihm aber seine Geschwister, die in Basel wohnen. Jahr für Jahr telefonierte er mit ihnen an Heilig Abend. Das Heimweh wurde jedoch nicht kleiner, im Gegenteil, manchmal flossen gar Tränen. Doch gestern war alles anders.

Vergangenes Jahr hatte Peter genug von dieser wiederkehrenden Wehmut. Am 24. Dezember rief er wie immer seine Geschwister an. «Da sagte ich am Telefon: Schaut unter den Baum, ich habe ein Geschenk für Euch», erzählt Peter. Unter dem Weihnachtsbaum war ein Couvert mit sechs Flugbilletten von Basel nach Bangkok und zurück. «Ich habe alle für die Weihnachtsferien zu mir eingeladen», freut er sich. Zusammen feierten sie das Fest der Liebe. Und für einmal ohne Heimweh, dafür mit typisch schweizerischem Essen.

Dominikanische Republik: «Viel Blingbling, aber keine Adventszeit»

Manuela und ihr Mann feiern in der Dominikanischen Republik.

Eine lange Einstimmung auf die Weihnachtszeit hat Manuela nicht. Die gebürtige Baslerin wohnt in der Dominikanischen Republik, genauer in der drittgrössten Stadt des Inselstaats in San Pedro de Macoris. «Die Adventszeit existiert hier nicht», sagt Manuela. Aber geschmückt wird trotzdem. Früh und kräftig: «Bereits Ende November wird dekoriert. Viele verschiedene Lichterkettten und viel Blingbling.» Zwischen dem 24. und 26. Dezember treffen sich Familie und Freunde, es wird gefeiert, gegessen, getanzt und getrunken. «Hier feiert man mit lauter fröhlicher Musik, dabei fliesst auch sehr viel Alkohol», sagt die Heimwehbaslerin. Besinnlichkeit muss man lange suchen.

Weihnachtsdekoration auf dem Inselstaat © Bild: Manuela

«Zusammen mit meinem Mann und unseren Freunden essen wir gemütlich zusammen ein feines Nachtessen», sagt sie. Wie in den letzten Jahren gab es gestern Schweinsbraten, Knödel und Apfelcreme sowie einen Salat und zum Abschluss ein feines Dessert. «So feierten wir auch schon immer in der Schweiz, mein Mann bekocht uns», sagt sie. Und da kommt auch ein bisschen Heimweh auf. Denn Manuela und ihr Mann wohnen auf der Dominikanischen Republik ohne ihre Tochter. «Wir vermissen sie», sagt sie. «Während der Weihnachtszeit fehlt mir zudem der Weihnachtsmarkt, der Glühwein und das Raclette.» Fondue gibt es jedoch auf dem Inselstaat. Nicht nur die Temperaturen unterscheiden sich von Basel, sondern auch Traditionen. «Die Bescherung findet hier erst am 6. Januar statt, also am Drei Königs-Tag», erklärt sie. «Um am 31. Dezember geht man hier in die Kirche». Während den Festtagen denkt Manuela am liebsten zurück an die schönen Weihnachtsfeiern, die sie früher mit ihrer Familie in Basel erlebt hat.

Viel Blingbling, wenig Besinnlichkeit © Bild: Manuela

Malediven: Der Santiglaus, der aus dem Meer kam

Eine Krippe aus Sand auf den Malediven © Bild: Giovanna

«Nirgendwo auf der Welt gibt es so einen Weihnachtsmarkt und die besondere Atmosphäre», sagt Giovanna. Die vielgereiste Baslerin muss es wissen: Sie wohnt in Genf und flog dieses Jahr zum zehnten Mal für die Weihnachtstage auf die Malediven. Dort gibt es für die Touristen Weihnachtsdekoration, Gala-Dinner und Gala-Brunch. «Auch der Weihnachtsmann kommt am 25. Dezember für die Kinder vorbei, meistens als Taucher aus dem Meer», lacht sie. Auch heute wird es wieder soweit sein.

Von den Basler Traditionen hat sie kaum etwas beibehalten, aber sie erinnert sich gerne an die kalten Weihnachtstage, die sie in Basel als Kind verbracht hat. «Als Kind in Basel waren die Weihnachtsferien immer "Kunsti"-Zeit: viele Nachmittage verbrachte ich auf der Eglisee-Kunsti mit anderen Kindern während sich zuhause der Papi immer den Eishockey Spengler-Cup in Davos am Fernsehen anschaute.» Was auch zu den typischen Basler Erinnerungen gehört: Die Weihnachtsbeleuchtung in der Freien Strasse. «Ich stand gerne ganz oben an der Strasse und sah mir die Beleuchtung von dort aus an. Das war wunderschön. Natürlich durfte dann eine Tüte heissi Marroni nicht fehlen, meistens vom "Marronimaa" neben dem Bucherer.»

Gastgeber auf den Malediven: Basler Läckerli für alle

Der Gastgeber André verkleidet sich zum Santiglaus © Bild: André

André verbringt die Weihnachtszeit ebenfalls auf den Malediven. Jedoch nicht als Gast, sondern als Gastgeber und gestern sogar als Santiglaus. Am späten Nachmittag gab es für die Gäste einen Apéro mit einem speziellen Drink. «Ich fuhr am Abend, als Santiglaus verkleidet, mit dem Boot zum Steg und begrüsste die Gäste», erzählt André. Danach folgte die Bescherung: Er verteilte Schokolade und stand für Fotos bereit. Ein Stück Basel ist jedes Jahr auch mit von der Partie: «Ich nehme für meine Freunde und mein Personal immer Basler Läckerli und Schweizer Schokolade mit auf die Insel», sagt er. «Kaum verteilt ist es auch schon weg», sagt er und lacht.

Weihnachtsbeleuchtung im Meer © Bild: André

Costa Rica: Meterhohe Weihnachtsbäume und «amigo secreto»

Diana feiert zum ersten Mal Weihnachten nicht in Basel, sondern bei ihrer Gastfamilie in Costa Rica. Seit August ist sie dort und macht einen Freiwilligeneinsatz. «Ich mache dies, m eine neue Kultur und eine neue Sprache kennenzulernen», sagt sie. Dazu gehört auch, eine neue Weihnachtskultur zu erleben. «Hier herrscht eine riesige Vorfreude», sagt Diana. «Die Vorweihnachtszeit wird mit vielen Lichtern und Dekorationen gefeiert. Überall hört man Weihnachtsmusik.» Auf einen Adventskranz muss sie dieses Jahr verzichten, doch in den Shoppingmall stehen meterhohe Weihnachtsbäume. «Sie sind behängt mit unendlich vielen Lichtern und Kugeln.» Gestern gab es für Diana eine Bescherung: In ihrer Gastfamilie wird «gewichtelt» - ein Familienmitglied schenkt einem anderen ein Geschenk. Auf Spanisch tönt «Wichteln» aber geheimnisvoller, nämlich «amigo secreto». Heute freut sich Diana besonders: Dann kommt ihre Familie nach Costa Rica und dann wird gemeinsam Weihnachten gefeiert. «Mit der Familie im warmen Haus zu sitzen, während es draussen kalt ist, dies ist für mich Weihnachten.» Zwar muss sie dieses Jahr auf die Wärme, aber nicht auf ihre Familie verzichten.