Weil am Rhein: Auffahrunfall auf A5 fordert Schwerverletzten

Kurz nach 20 fuhr ein Sattelzug auf der Verzollungsspur in Richtung Grenze und näherte sich dem üblichen Lkw-Stau. Der Fahrer bremste ab, hielt am Stauende an und schaltete angeblich den Warnblinker an.

Ein nachfolgender, auf der gleichen Spur fahrender Autofahrer aus Frankreich, erkannte den stehenden Sattelzug zu spät. Er versuchte noch nach links auszuweichen, was ihm jedoch nicht gelang. In der Folge prallte das Auto mit voller Wucht gegen das linke Heck des Aufliegers. Dabei wurde das Auto völlig zerstört und alle Airbags lösten aus.

Der Fahrer und einzige Insasse erlitt schwere Verletzungen. Ein Notarzt und der Rettungsdienst eilten zum Unfallort, versorgten den Schwerverletzten und brachten ihn ins Krankenhaus.