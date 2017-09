Weil am Rhein: Aussergewöhnliche Unfallflucht - Autofahrer kommt zur Unfallstelle zurück und nimmt Kennzeichen mit

Um 15.45 Uhr befuhr ein Mann mit seinem Mercedes die Hauptstrasse in Richtung Altweil. Hierbei fuhr er an einem haltenden Lkw vorbei und kollidierte mit einem Dacia, der vor dem Lkw wendete. Beide Autos wurden stark beschädigt, der Gesamtschaden betrug etwa 10000 Euro. Der Mercedes-Fahrer beging Unfallflucht und fuhr davon, was zwei Zeugen beobachteten. Am Unfallort blieb das Kennzeichen des Mercedes liegen. Der Dacia-Fahrer legte es in sein Auto, um es später der Polizei zu übergeben. Bevor diese am Unfallort eintraf, kam der Mercedes-Fahrer zurück.

Offenbar hatte er bemerkt, dass ein Kennzeichen fehlte. Als er es im Auto des Unfallgegners liegen sah, nahm er es an sich und machte sich ein zweites Mal aus dem Staub - wiederum vor den Augen der beiden Zeugen. Sie und der Dacia-Fahrer informierten die wenig später eintreffende Streife, die zur Wohnung des Mercedes-Fahrers fuhr. Er wurde dort angetroffen und zeigte Reue. Es stellte sich heraus, dass der 24-Jährige keinen Führerschein hat und das Auto ohne Wissen des Vaters benutzt hatte. Der junge Mann gelangte wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht und unbefugte Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs zur Anzeige.