Weil am Rhein: Autofahrerin fährt Jugendliche an und flüchtet

Eine 16 Jahre alte Schülerin war mit ihrem Rad auf dem Weg zur Schule und wurde von einem Fahrzeug überholt, das unmittelbar nach dem Überholvorgang nach rechts in die Turmstrasse einbog. Dabei war der Abstand aber zu gering und es kam zum Streifkontakt zwischen dem Pkw und der Radfahrerin, die in der Folge vom Rad abstieg. Vom Hinterrad wurde dann ihr Fuss überrollt. Der Pkw fuhr weiter, obwohl ein anderer Fahrer noch hupte. Das Mädchen ging nach dem Vorfall in die Schule und erzählte erst am Mittag zu Hause von dem Verkehrsunfall. Sie erlitt eine Prellung am Fuß. Vom verursachenden Pkw ist bekannt, dass es ein brauner Geländewagen des Herstellers Jeep mit LÖ-Kennzeichen war. Gesteuert wurde dieser von einer asiatisch aussehenden Frau. Zeugen des Unfalles, insbesondere der Fahrer, der gehupt hatte, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Weil am Rhein (Tel +497621 9800-0) in Verbindung zu setzen. Auch Hinweise zum braunen Jeep werden unter dieser Nummer entgegen genommen.