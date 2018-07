Weil am Rhein: Dreister Diebstahl um Mitternacht - Opfer holt sich Beute zurück

Er hielt sich um Mitternacht in einer Imbissbude in Weil-Friedlingen auf und brauchte offenbar Geld. Dazu hatte er es auf ein Porzellanschwein abgesehen, in das Kunden ihr Trinkgeld einwerfen. Als die Situation für den 24-Järhigen günstig war, griff er zu. Er nahm das Sparschwein an sich und steckte es in eine Tasche.

Der Wirt hatte den verbotenen Griff gesehen, startete sofort die Gegenattacke und zog das Schwein wieder aus der Tasche heraus. Der Dieb ergriff daraufhin die Flucht, rannte davon und entkam. Seine Identität ist jedoch bekannt.